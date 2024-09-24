星國淡馬錫撥1億新幣 提供應對氣候變化計畫融資

新加坡淡馬錫控股將撥出1億元新幣氣候行動優惠資本，為應對氣候變化的計畫項目提供融資。淡馬錫董事長林文興表示，目標是籌組資金，以支持較不吸引民間部門的計畫項目，讓更多資金流向氣候行動措施。

新加坡媒體聯合早報報導，新加坡淡馬錫控股（Temasek）昨天在香格里拉酒店舉行50週年晚宴。林文興在晚宴上表示，淡馬錫致力於將永續發展視為集團事業核心，承諾撥出1億元新幣氣候行動優惠資本（concessional capital），為應對氣候變化的計畫項目提供融資。

林文興指出，世界在政治、經濟和社會上變得更加分化，應對這些挑戰並不容易。淡馬錫堅定扎根於新加坡，對承擔責任的全球投資公司而言不容易，但必須抱持希望，在每一次的危機中抓緊機遇。

針對淡馬錫遞出氣候行動優惠資本，林文興說，目標在於籌組資金，以支持較不吸引民間部門的計畫項目，將透過社群捐獻進行資助，相信這會帶來催化效應，動員公共、私人和慈善資本供應者提供融資，慈善資金將擴大發揮作用，讓更多資金流向氣候行動措施。

淡馬錫自2003年起，將投資回報的一部分撥出來做公益。這是該集團首次為綠色轉型撥出優惠資本，資助的計畫項目必須有能力避免、減緩和適應氣候變化所帶來的影響，並且促進生物多樣性，讓人們與大自然和諧共處。相關投資計畫也需提倡永續生活，例如在亞洲展開潔淨基礎設施計畫。

報導指出，淡馬錫在晚宴上回顧從一家新加坡控股公司成長為全球投資公司的歷程。截至今年3月底，淡馬錫的投資組合淨值達3890億元新幣（約新台幣9兆6538億元）。

此外，新加坡政府不只希望國內企業跟上國際淨零腳步，也著眼全球碳市場。2021年6月由星展銀行、主權基金淡馬錫、渣打集團、新加坡交易所合資成立氣候影響力交易所（CIX）。新加坡金融管理局強調，未來大小企業都能透過CIX購買高品質且「以自然為本解決方案」（Nature-based Solution, NbS）的碳權，達成企業永續的同時也保護自然生態。