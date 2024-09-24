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高通洽收購英特爾引疑慮 美媒：晶圓廠象徵國家實力

中央社／ 舊金山23日專電
晶片巨擘高通（Qualcomm）傳出近日已向同業英特爾（Intel）洽談收購事宜。路透
晶片巨擘高通（Qualcomm）傳出近日已向同業英特爾（Intel）洽談收購事宜。路透

高通有意收購英特爾的消息延燒。多位分析師認為英特爾晶圓廠具有政治價值，高通沒有相關運營經驗，若接手恐引發風險。「財經內幕」則指出英特爾角色重要，有實力國家有晶圓廠。

華爾街日報（The Wall Street Journal）20日披露晶片大廠高通（Qualcomm）向英特爾（Intel）提出收購意向，掀起業界廣泛討論。兩家企業尚未做出回應。

路透社今天引述消息人士指出，高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）親自參與這樁潛在交易談判、並研議各種方案。分析師歐唐納爾（Bob O'Donnell）認為，從產品角度來看，交易有其意義，因為兩家企業的諸多產品線可以互補。

高通設計的晶片廣泛應用於智慧型手機等行動裝置；英特爾的兩個主要業務，包括設計個人電腦、資料中心伺服器的晶片，另一塊則為晶片製造。

不過，歐唐納爾向路透社指出，「它（收購）要發生的可能性極低」。高通不會想買下整個英特爾，若想要將產品業務與製造業務分開來也是不切實際的。

美國「財經內幕」（Business Insider）今天則闡述，晶圓廠在現代不僅重要且運營困難，打造晶圓廠需要花上數十億美元和好幾年光陰，要使之有效運作也極具挑戰。英特爾的衰退，對美國來說也是一個重大戰略和地緣政治議題。

「財經內幕」分析表示，晶圓廠現在是國家實力象徵，英特爾角色依舊重要。

「財經內幕」也提到，美國的晶片大廠輝達（Nvidia）和超微（AMD）並不製造晶片。它們和蘋果（Apple Inc.）等科技巨頭設計的晶片多半是由台積電生產。如果中國侵略台灣，或以某種方式加強控制台灣，對歐美國家將是一場災難。因為這可能意味iPhone速度變慢了、以及人工智慧發展的停滯。

「財經內幕」指出，晶片製造陰霾籠罩著英特爾和美國，但高通似乎不會處理英特爾下滑的製造業務，這樁交易就算達成也無法解決美國晶片製造的問題。

研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師瑞斯岡（Stacy Rasgon）認為，沒有其他企業會真正願意運營晶圓廠，且從政治角度來看，撤掉製造業務不太可行。

伯恩斯坦分析團隊示警，「我們寧可高通不要這樣做，因為考量到回報的不確定性，這對我們來說似乎風險很大」。

「財經內幕」和路透社也指出，除了代工業務的隱憂之外，高通和英特爾業務遍及全球，這樁潛在交易可能會面臨全球範圍的嚴格反壟斷審查。

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