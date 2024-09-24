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遭德總理斥為「非善意」 義大利裕信併購德商銀惹議

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
德國政府表態阻撓裕信銀行發動併購後，德國商業銀行股價周一大跌5.7%。路透
德國政府表態阻撓裕信銀行發動併購後，德國商業銀行股價周一大跌5.7%。路透

德國商業銀行（Commerzbank）併購戰爭議延燒到政壇，鑒於義大利裕信銀行（UniCredit）入股德國商銀意在併購，德國總理蕭茲斥為「非善意的攻擊」，義大利外長則反唇相譏。

裕信銀行顯然有意組建一個擁有近1.5兆美元資產的銀行巨人，若併購交易成功，還可能會引發歐洲金融界期待已久的併購浪潮。

由經驗豐富的金融交易專家奧塞爾（Andrea Orcel）領導的裕信銀行周一表示，該公司買進金融合約，可能使持股比率增加一倍以上，達到21%。

幾小時後，德國政府展開反擊。蕭茲在紐約表示，「非善意的攻擊、敵意收購」對銀行不利。

義大利副總理兼外長塔加尼（Antonio Tajani）也在紐約回應： 「歐洲是自由市場。我不明白為什麼有人來義大利買，就說我們身處歐洲體系，而如果是義大利人去買，就不再是單一市場。」

德國財政部發言人則表示，德國政府「支持德國商銀獨立自主的策略」，並說：「我們不支持收購，我們已經將此訊息告知裕信銀行。」

德國政府表態阻撓裕信銀行發動併購後，德國商業銀行股價周一大跌5.7%。

裕信銀行本月初買下德國商銀9%股份。這一意外舉動引發德國部分官員和工會領袖反彈，他們表示，全面收購可能會削減就業機會，將金融影響力讓給義大利，德國中小企業會借不到錢。

不過，華爾街日報指出，裕信銀行需要優先排除的直接障礙還不在柏林，而在法蘭克福。歐洲央行身為主要歐洲金融機構的監管者，凡銀行10%以上的股份交易都須經過批准。裕信銀行周一表示，已申報將買下最多29.9%的德國商業銀行股份，同時買下金融工具，以限制持股可能帶來的損失。

德國政府在金融危機時期出面紓困以來，便一直是德國商銀最大股東。不過，在本月初出售股份後，持股比率降至12%。

裕信銀行和德國商銀在按資產在義、德分別排名第二和第三。根據標普全球市場智慧的數據，若兩家銀行合併，按去年年底將在歐洲排名第十，擁有約1.3兆歐元（約1.45兆美元）的資產。最大銀是滙豐，擁有約2.6兆歐元資產。

併購 德國 義大利

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