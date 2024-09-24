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Nvidia丟了桂冠！標普漲最大成分股換「它」當 為何能激升180%？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達（Nvidia）不是今年來標普500指數裡漲幅最大的成分股，電力公司Vistra取而代之。路透
輝達（Nvidia）不是今年來標普500指數裡漲幅最大的成分股，電力公司Vistra取而代之。路透

今年標普500指數表現最好的成分股換人了。截至上周五，輝達（Nvidia）累計上漲134%，漲幅輸給大多數人可能都沒聽說過的Vistra，後者激升180%。另一支電力公用事股表現也很優秀，核電商Constellation Energy大漲了118%。

推動Vistra和Constellation股價強勢走高的原因是，投資人樂觀看待AI時代的核電業務。華爾街對於資料中心的龐大電力需求，以及科技業者可能逐潮轉向以清潔能源解決電力需求的作法，日益關注。

Constellation上周五宣布，與微軟簽訂為期20年的購電協議。Constellation計畫藉此重新啟動位於三哩島 （Third Mile Island）的一座核反應爐，但不是在1979年事故中部分熔化的反應爐。

Jefferies分析師辛巴多（Paul Zimbardo）說，Constellation與微軟之間的交易「對產業有非常正面的影響」，證實資料中心能擴大核能的機會，而且這項交易有特殊之處，包括微軟可能支付的電費，後續影響還有待觀察。

Guggenheim分析師普瑞薩（Shahriar Pourreza）和瑞穗分析師曼德洛伊（Maheep Mandloi）也補充，資料中心急需大規模、全天候的潔淨能源。  

Jefferies本月初追蹤了Vistra股價，表示「資料中心核電用電外包可能讓股價出現可觀的漲幅」，儘管確定到底能漲多少是很複雜的問題 。

Jefferies分析師杜莫林-史密斯（Julien Dumoulin-Smith）說，Vistra股價走高不全因為資料中心的緣故，還將受惠於「電力和容量價格普遍上漲，電廠利用率提高，以及可能與資料中心簽訂高於市價的合約」。

雖然今年還剩幾個月，Vistra的強勁漲勢可能讓Nvidia無法蟬連標普500指數年度表現最佳成分股。Nvidia股價是去年漲幅最大的個股，而追溯至1999年，僅超微（AMD）的股價曾連兩年蟬聯冠軍寶座。

AI NVIDIA 成分股 指數 核電 標普 輝達

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