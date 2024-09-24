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美禁聯網車新規一旦上路 連美業者陸製車也進不了美國

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
在中國大陸組裝的福特林肯Nautilus將不得回銷美國。路透
在中國大陸組裝的福特林肯Nautilus將不得回銷美國。路透

美國商務部官員周一告訴路透，依據所擬美國聯網汽車禁用大陸軟體的規定，通用汽車（GM）和福特汽車（Ford）將不得將大陸生產的汽車進口美國。

這項規定也影響到在美國製造或銷售汽車的其他車商，如富豪汽車（Volvo）和比亞迪。

通用汽車在美國市場銷售的別克Envision 以及福特汽車銷售的林肯Nautilus都在中國大陸組裝。今年前六個月，通用汽車在美國銷售約 22,000 輛 Envision，福特賣出 17,500 輛 Nautilus SUV。

美國商務部資訊和通信技術辦公室負責人卡農（ Liz Cannon）說：「我們就目前預料，任何在中國製造銷到美國的車都將被禁之列。」

她說，通用汽車和福特汽車都知道，往後需要停止在中國大陸為美國市場生產汽車，勢得將生產轉移到其他地方。不過，美國商務部也已表示，將允許業者尋求「"特定授權」的方式繼續銷售汽車或零組件。

比亞迪北美公司（BYD North America）可能會受到影響，該公司在加州蘭開斯特生產電動巴士。卡農說：「我們將與他們合作，便於掌握他們的供應鏈。他們將必須取得特定授權。」

譬如，如果軟體是由大陸團隊在中國大陸為某個大陸汽車製造商開發的，就很可能會被禁止。但如果軟體是由在另一個國家工作的大陸員工為非大陸公司開發的，則可能會被允許。

據路透報導，中國大陸共有四款車在美國銷售，包括 Polestar 2 和富豪汽車的 S90 轎車。Polestar和富豪汽車是吉利的子公司。

中共 福特 美國 聯網汽車

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