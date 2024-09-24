金價再創歷史新高！國際油價隨伊朗向以色列釋善意而走低

金價周一再創歷史新高，投資人消化經濟數據和聯準會（Fed）的談話，同時觀望即將公布的關鍵經濟數據可能透露Fed未來利率路徑的線索。

由於燃油需求前景疲軟以及伊朗和以色列之間衝突可能降溫，原油價格周一下跌。銅價則上漲。以下是整理自彭博的商品行情：

金價創新高

現貨黃金一度上漲0.5%，至每英兩2,634.90美元，超過上周五創下的歷史高點。Fed上周降息50基點以來，黃金持續走高。在此之前，金價今年已屢創紀錄。

截至紐約時間下午4:30，現貨黃金上漲0.2%，報2627.63美元。鈀金、鉑金和白銀全部下跌。

油價下跌 伊朗表示願意和以色列緩和關係

在燃油需求前景疲軟以及伊朗和以色列之間衝突可能降溫之下，原油價格周一下跌。

西德州中級原油（WTI）原油下跌近1%，結算價低於每桶71美元。布蘭特原油也跌至每桶74美元下方。WTI原油上周上漲4.8%，創下2月來最大單周漲幅。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）周一表示，伊朗願意緩和與以色列的緊張關係，只要對方做出同樣程度的承諾。

原油本季下跌，也因為投資者人心在非OPEC產油國產量增加之際中國和美國的需求減弱，進而導致市場供應過剩。

11月交割的WTI原油期貨下跌0.9%，結算價報每桶70.37美元； 11月交割的布蘭特原油原油期貨下跌0.8%，收於每桶73.90美元。

基本金屬全面上漲

截至收盤，LME銅期貨上漲0.8%，報每公噸9548.5美元。

中國央行行長在內的多位金融監管機構最高負責人將於周二召開記者會。道明銀行大宗商品分析師Daniel Ghali表示，有投資人認為可能將宣布經濟刺激計畫。