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聯合報社論／總統「電」部長 揭露憲政失衡的治國亂象

Fed官員給再次「大幅降息」留門 芝加哥聯準銀行總裁古斯比最鴿

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
芝加哥聯準銀行總裁古斯比23日強調，就業狀況和通膨率都處於有利水準，但聯準會若不在未來幾個月「大幅」降息，無法維繫這種局面。路透
芝加哥聯準銀行總裁古斯比23日強調，就業狀況和通膨率都處於有利水準，但聯準會若不在未來幾個月「大幅」降息，無法維繫這種局面。路透

幾位聯準會官員周一沒有排除繼續大幅降息的可能性，他們指出當前的利率仍然對美國經濟構成沉重壓力。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）在一場問答活動上說：「未來12個月，我們還有很長的路要走，才能讓利率降至比如中性水準來努力維持現狀，」 

古斯比和他的任何同事都沒說，他們已贊成重複央行9月18日降息2碼的決定，重申他們的決策將取決於未來的數據。聯邦公開市場委員會下次議息會議將緊隨在總統大選之後，於11月6日至7日舉行。

古斯比還估計，美國當前的基準利率比起政策既不刺激也不限制成長的中性水準，高出「數百個」基點。中性利率無法直接衡量，只能加以估算。

呼籲大幅降低借貸成本的古斯比聽起來比其他官員激進。他強調就業狀況和通膨率都處於有利水準，但聯準會若不在未來幾個月「大幅」降息，無法維繫這種局面。他說，「如果維持限制性措施太久，那麼雙重使命上的最佳狀態就沒法長時間維持」。

古斯比、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）和明尼阿波利斯聯準銀行總卡斯哈里（Neel Kashkari）都在周一表示，支持聯準會上周將基準利率下調2碼至4.75%-5%區間的決定。

在上周公布的「點陣圖」中，聯準會官員對長期中性利率的預估均值為2.9%。

不過央行官員對2025年底的利率水準應在何處存在廣泛看法。

波斯提克在聯準會降息速度的問題上，明顯比古斯比謹慎，但也認同聯準會在到達中性水準之前有進一步降息的空間。卡斯哈里在一篇刊出的文章表示，支持在今年剩餘兩次政策會議上每次以1碼的幅度降息。

聯準會理事沃勒（Christopher Waller）上周五表示，最近幾周出人意料的有利通膨數據讓他支持降息2碼。

這與另一位理事鮑曼（Michelle Bowman）形成鮮明對比，她周五表示反對這一決定是因為仍然對通膨高於目標感到擔憂。鮑曼也因此成為2005年以來首位對聯準會利率決策投下反對票的理事。

Fed 美國 聯準會 通膨 降息

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