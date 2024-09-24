美元指數走穩 歐疲軟PMI數據拖累歐元走低

聯準會（Fed）官員對利率前景發表看法之際，美元周一走穩。在法國和德國公布疲軟的PMI數據後，歐元表現落後。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.1%至100.851。

明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里周一表示，支持在今年剩下兩次政策會議上各降息1碼（0.25個百分點）；亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克則表示，隨著通膨和就業之間的風險變得更加均衡，以大幅降息行動啟動Fed的降息周期將有助於使利率更接近中性水準。芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比表示，需要「大幅」調降利率來保護美國勞動市場並支持本國經濟。

「從Fed上周降息以來的大多數評論來看，我認為11月再次降息50 個基點的門檻相當高，」Brown Brothers Harriman市場策略全球主管Win Thin說：「並不是說這不可能發生，但這需要兩份非常疲弱的就業報告。」

歐元兌美元跌0.4%至1.1115。歐元區民間部門經濟出現3月以來的首次萎縮，製造業進一步下滑，加劇對於歐元區經濟復甦失去動力的疑慮。

日圓兌美元周一貶值0.2% 至 143.61日圓。在日本央行維持利率不變並表示不急於再次升息後，日圓兌美元上周一度回落至144.50日圓。

本周執政黨將投票選舉新任首相，將使日本央行未來幾個月的工作面臨變數。目前領先的候選人對貨幣政策提出各自不同的看法。外界認為10月底有可能舉行國會改選。