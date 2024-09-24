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聯合報社論／總統「電」部長 揭露憲政失衡的治國亂象

台積電ADR上漲0.4% 較台北交易溢價14.7%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

台積電ADR周一（23日）上漲0.4%，收在174.76美元，較台北交易溢價14.7%。

美國股市小幅收高，投資人評估聯準會（Fed）官員連番上場發言對利率前景的最新表態。英特爾（Intel）再漲3.3%，成為費城半導體指數表現最佳的成分股。費城半導體指數上漲0.5%。

道瓊工業指數上漲61.29點，漲幅0.2%，收42,124.65點；標普500指數上漲16.02點，漲幅0.3%，收在5,718.57點；那斯達克綜合指數漲25.95點，漲幅0.1%，收17,974.27點。

華爾街日報上周五報導，高通公司（Qualcomm）表明有意收購英特爾。據報導，Apollo Global Management也和英特爾接洽，商討進行股權投資事宜。

台灣加權股價指數周一上漲126.11點，收在22,285.53點，漲幅0.6%。台積電ADR漲0.4%，收在977元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 160.31 +1.21 157.00 2.11

中華電 CHT 127.12 +0.81 126.50 0.49

台積電 TSM 1,120.60 0.39 977.00 14.70

聯電 UMC 54.76 +1.79 54.00 1.41

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 半導體 台積電 指數

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