Fed降息 美股飆新高？分析師：牛市可能性80%、融漲機率升至30%

長期追蹤市場和經濟的華爾街投資策略師雅德尼（Ed Yardeni）表示，受益於聯準會上周大幅降息，美股有可能飆至新高，但如果央行官員不謹慎行事，也可能會導致通膨重現。

最新的政策決定提升股票價格「徹底融漲」的可能性——就像網路泡沫時期標普500指數從1995年到上世紀末飆升220%那樣——由20%提高到30%。他認為牛市的可能性為80%，另外20%的可能性是類似1970年代的情形，當時全球股市因通膨和地緣政治緊張局勢而動盪不安。

但如果形勢開始變得過熱，就會有更廣泛的風險。

這位Yardeni Research的創辦人周一接受彭博電視採訪時說：「如果他們讓經濟過熱並在股市中造成泡沫，那麼就會帶來一些問題。」他補充說，聯準會正在無視即將到來的美國總統大選，而兩位候選人都提出了可能引發通膨的政策設想。

在雅德尼發表上述評論之際，幾位聯準會決策者重申對大幅降息啟動寬鬆周期的決定抱有信心。明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）周一表示支持上周的50基點降息，但他預計11月和12月會議每次的降息幅度會是25個基點。與此同時，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）聲稱，由於通膨和就業的風險變得更平衡，上周的大幅降息有助於讓利率更接近中性。

股市本月開局不利，標普500指數第一周跌逾4%，但此後投資人增強了對聯準會能夠引導經濟軟著陸的信心，推動該指數有望創出2019年以來最佳的9月表現，9月從歷史上看是該指數一年中表現最糟的月份。

雅德尼再次傾向於他的觀點，即市場處於新的「咆哮的2020年代」，其特點是生產力和經濟成長帶來可觀的股票回報。不過他也表示，這種情況的機率從之前的60%降至50%。

雅德尼通常是華爾街最樂觀的預測人士之一，根據最新彭博調查，他對標普500指數的目標價位是5,800點。這個曾經令人瞠目結舌的預測現在看起來與許多樂觀的同行一致。今年標普500指數上漲20%，促使許多華爾街策略師不斷上調他們的預測。

BMO Capital Markets預測的價位最高，預計標普500指數年底達到6,100點，Evercore ISI預測6,000點。與他們相反的是Stifel Nicolaus首席股票策略師班尼斯特（Barry Bannister）上周警告說，市場正處於網路泡沫的「土撥鼠日」，並表示股市到第4季可能下跌多達13%。