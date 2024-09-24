美股三大指數繼續走高 市場聆聽多位Fed官員評論降息

美國股市周一小幅收高，投資人評估聯準會（Fed）官員連番上場發言對利率前景的最近表態。英特爾（Intel）繼續上漲。

道瓊工業指數上漲61.29點，漲幅0.2%，收42,124.65點；標普500指數上漲16.02點，漲幅0.3%，收在5,718.57點；那斯達克綜合指數漲25.95點，漲幅0.1%，收17,974.27點。

三位地區聯邦準備銀行總裁的談話成為投資人關注的焦點，投資人也從中尋找Fed上次以2碼（0.5個百分點）幅度降息啟動寬鬆週期背後的原因。

明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里周一表示，支持在今年剩下兩次政策會議上各降息1碼（0.25個百分點）；亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克則表示，隨著通膨和就業之間的風險變得更加均衡，以大幅降息行動啟動Fed的降息周期將有助於使利率更接近中性水準。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，交易員最初押注Fed會在11月會議上大幅降息，因理事沃勒上周五暗示，即將公布的通膨數據可能低於2%的目標。後來市場押注發生了變化，現在似乎押注升息50個基點和25個基點的機率各一半，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，市場預料到年底聯準會將累計降息74個基點。

標普全球(S&P Global)的調查顯示，9月美國商業活動依然保持強勁，但略有下降。服務業依然強過製造業，因制造業一直在走弱。

David Kostin等高盛策略師表示，勞動成本成長放緩對企業利潤率有利；華爾街策略師Ed Yardeni認為，受益於Fed上周大幅降息，美股有可能飆升至新高，但如果央行官員不謹慎行事，也可能會導致通膨重現。

如今目光都集中在周五公布的8月個人消費支出（PCE）物價指數，這是Fed首選的通膨指標。

英特爾股價再上漲3.3%，成為費城半導體指數表現最佳的成分股。費城半導體指數漲0.5%，台積電ADR和輝達（NVIDIA）各漲0.4%和0.2%。

華爾街日報上周五報導，高通公司（Qualcomm）表明有意收購英特爾。據報導，Apollo Global Management也和英特爾接洽，商討進行股權投資事宜。

特斯拉(Tesla)跳漲逾4%，成為標普500指數中表現最佳的成分股。

美國公債殖利率上揚，基準10年期美國公債殖利率小幅升至3.740%。

CFRA Research駐紐約的首席投資策略師Sam Stovall說：「我認為，如果軟著陸確實是最有可能出現的結果，那麼投資人仍然只是持觀望態度。」

標普500指數的11個主要類股中，有八個走高。能源股領漲，漲幅為1.3%，醫療股下跌0.3%。

Meta Platforms 上漲0.6%，花旗上調這支股票目標價。

通用汽車下跌1.7%，此前伯恩斯坦將這家汽車製造商的股票評級從「加碼」下修至「持平比重」。