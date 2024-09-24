聯準會支持降息 美股小幅收高

美國聯邦準備理事會（Fed）上週降息後，投資人評估本週巿場趨勢，華爾街股巿今天收盤小幅上漲。道瓊工業指數和標準普爾500指數盤中一度創新高。

道瓊工業指數上漲61.29點，或0.15%，收在42124.65點。

標準普爾500指數上漲16.02點，或0.28%，收在5718.57點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲25.95點，或0.14%，收在17974.27點。

費城半導體指數上漲25.75點，或0.51%，收在5025.81點。