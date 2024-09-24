波音罷工資方讓一步 提調薪30%盼儘早落幕
美國航太巨擘波音公司今天提出對罷工工人調高時薪30%，希望用更具吸引力條件結束西雅圖地區工廠已進行10天的罷工。
法新社報導，波音公司（Boeing）宣布，員工最遲可於27日子夜通過公司這項「最佳及最終提議」。
代表美國太平洋西北地區（Pacific Northwest）約3萬3000名波音勞工的國際機械師與航空太空工人協會（IAM）751區13日展開罷工。
幅度30%的一般工資調漲高於波音先前提出的25%。IAM領導層原本支持幅度25%的調薪方案，但是後來遭到基層員工斷然拒絕。
新提案也將之前版本刪除的年終獎金恢復。工人認為不發年終獎金意味之前方案的加薪幅度其實不到公司所說的25%。同時，新提案還將加薪方案得到批准時加發的獎金額度倍增為6000美元。
波音表示，新方案必須於27日深夜11時59分之前通過，這讓工會領導層在提出意見和安排表決上時間緊迫。IAM尚未回覆置評請求。
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