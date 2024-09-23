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德公債殖利率曲線中止倒掛 2022年11月來首見 意味...

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
最新歐元區綜合PMI數據顯示，歐元區商業活動疲軟，升高了歐洲央行今年進一步降息的預期，帶動德國10年期公債殖利率自2022年11月以來首次高於2年期，中止維持近兩年的殖利率曲線倒掛。 美聯社
最新歐元區綜合PMI數據顯示，歐元區商業活動疲軟，升高了歐洲央行今年進一步降息的預期，帶動德國10年期公債殖利率自2022年11月以來首次高於2年期，中止維持近兩年的殖利率曲線倒掛。 美聯社

在最新的歐元區綜合採購經理人指數（PMI）出爐後，德國10年期公債殖利率23日高於2年期公債殖利率，為2022年11月以來首見回歸「正常」，中止了近兩年的倒掛，因為這項疲軟的商業活動數據升高了歐洲央行（ECB）今年進一步降息的預期。

對利率敏感的德國2年期公債殖利率一度下跌多達10個基點至2.139%，而10年期公債殖利率雖同步走低，但只跌7個基點至2.143%。

長債的殖利率通常高於短債，但當這種情況發生逆轉時，通常被視為未來一到兩年經濟衰退的訊號。這條曲線通常在經濟低迷開始之前轉為正值，由於預期降息以支持疲軟的經濟，短債殖利率會跌得更快。美國這項殖利率曲線在8月中止倒掛。

法國興業銀行（Societe Generale）企業研究外匯和利率主管布勞克斯（Kenneth Broux）表示，疲軟的PMI指數難免會助長歐洲央行10月會否降息的爭辯，這項殖利率曲線中止倒掛不會只是象徵性。他說：「它們是否落後於通膨與成長曲線？」

目前市場預期，歐洲央行在10月會議上降息25個基點的可能性約為三分之一。

德國 指數 經濟衰退

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