德公債殖利率曲線中止倒掛 2022年11月來首見 意味...

在最新的歐元區綜合採購經理人指數（PMI）出爐後，德國10年期公債殖利率23日高於2年期公債殖利率，為2022年11月以來首見回歸「正常」，中止了近兩年的倒掛，因為這項疲軟的商業活動數據升高了歐洲央行（ECB）今年進一步降息的預期。

對利率敏感的德國2年期公債殖利率一度下跌多達10個基點至2.139%，而10年期公債殖利率雖同步走低，但只跌7個基點至2.143%。

長債的殖利率通常高於短債，但當這種情況發生逆轉時，通常被視為未來一到兩年經濟衰退的訊號。這條曲線通常在經濟低迷開始之前轉為正值，由於預期降息以支持疲軟的經濟，短債殖利率會跌得更快。美國這項殖利率曲線在8月中止倒掛。

法國興業銀行（Societe Generale）企業研究外匯和利率主管布勞克斯（Kenneth Broux）表示，疲軟的PMI指數難免會助長歐洲央行10月會否降息的爭辯，這項殖利率曲線中止倒掛不會只是象徵性。他說：「它們是否落後於通膨與成長曲線？」

目前市場預期，歐洲央行在10月會議上降息25個基點的可能性約為三分之一。