中東主權基金鍾情矽谷AI 市場擔憂「軟銀效應」

中東主權財富基金逐漸成為矽谷AI寵兒背後的大金主。根據一項統計，沙烏地阿拉伯、阿聯、科威特和卡達等尋求經濟多元化的產油國，把科技投資當避險工具，這些國家的主權基金過去一年對AI公司的投資增加五倍。

中東國家也大舉投資AI建設，先前曾傳出為此出手掃貨輝達（NVIDIA）AI晶片，並交由緯創集團旗下緯穎（6669）等台灣伺服器代工廠組裝，一度讓中東AI伺服器訂單成為台廠業績保證。

CNBC報導，這些為AI交易掏錢不手軟的中東主權基金，代表政府注資。根據BCG資料，到2026年，波灣合作理事會（GCC）成員國的總財富預計將從2021年的2.7兆美元增至3.5兆美元。

沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）資產規模已逾9,250億美元，旗下的投資包括Uber，同時也對LIV高爾夫聯賽和職業足球賽投入巨資。阿聯主權財富投資機構Mubadala管理3,020億美元資產，阿布達比投資局掌管1兆美元，卡達投資局有4,750億美元，科威特的基金已突破8,000億美元。

Mubadala是OpenAI競爭對手Anthropic的金主，過去四年積極進行了八筆AI交易。Anthropic的上一輪融資以國安為由，排除沙國資金。

沙國PIF正與美國創投公司Andreessen Horowitz洽談建立400億美元的合作關係。PIF還發起了一個專門的AI基金，名為沙烏地人工智慧公司（SCAI）。

對美國而言，讓各國主權基金投資美企而非中國大陸等對手，是地緣政治重點。高盛全球研究院的科恩表示，有不合比例的資金來自沙烏地阿拉伯和阿聯等國，他稱這些國家是「地緣政治搖擺國」。

不止中東的主權財富基金在此一領域灑錢澆灌。法國的Bpifrance過去四年簽下161樁AI和機器學習相關的交易，新加坡的淡馬錫完成了47樁交易，另一家新加坡支持的基金GIC則完成了24樁。

資金氾濫也讓部分矽谷投資人憂慮「軟銀效應」：日本科技巨擘軟銀旗下的願景基金，過去大力支持Uber和WeWork，使兩家公司的估值在上市前升抵天價，但後來都暴跌，WeWork更在去年聲請破產。