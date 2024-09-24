陸鋼進擊 打趴歐洲鋼價

歐洲鋼鐵業者籲請貿易官員解決中國大陸鋼鐵進口激增的問題，因為這已導致歐洲的鋼鐵價格低於製造成本。

中鋼也向政府送出大陸熱軋鋼捲對台傾銷控訴，希望能順利立案，保護國內鋼鐵產業交易秩序。

歐洲鋼鐵業者和鋼鐵協會呼籲，必須有全新、全面性的關稅制度，解決全球市場供應過剩造成的市場扭曲後果，並保護受衝擊的本土業者。歐洲最大鋼鐵生產商阿塞洛米塔爾（ArcelorMittal）財務長克里斯提諾表示，中國的出口量「龐大」，產業「又回到2015和2016年中國高出口引發危機的情勢」。

美國7月已對來自墨西哥、未在北美熔化和澆注的任何鋼品都加徵25%關稅；印度上周表示，已在討論處理鋼品進口增加的問題。

台灣上市鋼廠主管則說，對大陸熱軋鋼捲銷台祭出貿易障礙，對台灣鋼鐵產業來說是兩面刃，不論是否立案，都是一方有利、另一方不利，就看政府如何拍板。

中鋼高層表示，傾銷控訴需經一定程序審查並確認是否造成產業損害，因此恐怕需要不算短的時間，但調查過程中可以要求先針對大陸熱軋課徵臨時反傾銷稅，可立即達到威嚇效果。