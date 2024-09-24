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美禁聯網車用陸俄零組件

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國商務部23日提議，禁止美國的聯網汽車使用中國大陸和俄羅斯的零組件，大舉強化拜登政府阻止美國主要對手國監視美國人的努力，這也是美國繼中國大陸電動車加徵100%關稅後，對中方汽車業限制的最新重大升級。

白宮首席經濟顧問布蘭納德23日在底特律，針對拜登政府「加強美國汽車業」的努力發表演說。

美國商務部長今年2月已宣布，將對中國大陸的智能汽車、軟體及傳感器等某些零組件對美國構成的潛在風險展開調查，並徵求產業專家的意見。23日宣布的行動提出了商務部實際限制使用這些產品和技術的計畫，並將俄羅斯的軟硬體也納入了擬議的禁令。該政策最快幾個月內就會正式生效。

由於當今生產的多數汽車都能連上網際網路，因此美國政府官員預料，所有中國製造的的汽車都將受到此禁令的約束。拜登政府擔心，中國和俄羅斯政府可能會收集有關美國基礎設施和司機的數據及入侵維持聯網汽車運行所需的通信系統。

美國商務部長雷蒙多5月也說，美國聯網汽車裝有中國大陸軟硬體的風險很嚴重，若路上有200萬輛這類汽車，一旦軟體遭癱瘓，可能引發災難後果。

俄羅斯 美國

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