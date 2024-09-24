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三星開發小型純固態電池

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
三星集團旗下三星電機傳已研發出用於穿戴裝置的小型固態電池，料將在電池市場掀起革命。 路透
三星集團旗下三星電機傳已研發出用於穿戴裝置的小型固態電池，料將在電池市場掀起革命。 路透

南韓三星電子的電子零件製造子公司三星電機（Samsung Electro-Mechanics），傳出已成功開發出全球首款用於穿戴式裝置的小型純固態電池，並預計2026年上半年開始量產，料將在電池市場掀起革命，可能取代傳統的鋰離子電池。

綜合每日經濟新聞英文版網站Pulse News和南韓先驅報報導，業界人士透露，歷時三年多研發，三星電機已生產出小型固態電池的原型試作品，並且正提供客戶進行測試。

該電池號稱具有業界最高等級的能量密度200每公升瓦時（Wh/l），即每公升容量電池每小時可提供200瓦電力，且因為陰陽極材料間的電解質夾層也是使用固體材料，預料會比使用可燃液態電解質的鋰電池安全。

此外，由於這種電池在充電過程中的量體變化極小，所以不需要多保留空間或使用隔離膜，可節省空間；該電池也可自由裁切和塑形成不同尺寸，將提供設計上的靈活度。

消息人士表示，三星可能會先將這款電池應用在自家的穿戴裝置上，像是Galaxy Ring、Galaxy Watch和Galaxy Buds，之後也可能用於智慧手機。此外，蘋果、Google和小米等生產穿戴裝置的廠商，也可能會是其客戶之一。

另一方面，越南政府22日宣布，三星的顯示器子公司計劃今年在越南北部投資18億美元設廠，生產車輛和科技設備用的有機發光二極體（OLED）顯示器。新廠位在河內東方的北寧省安豐工業園區，鄰近三星電子的一座現有工廠。

當地媒體報導，北寧省也和三星顯示器簽署了一份該計畫的合作備忘錄（MOU），這項投資案將使三星在北寧省的投資，從目前的65億美元增加至83億美元。

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