全球14大銀行 力挺核能

全球多家規模最大的銀行和金融機構，公開承諾擴大對核能的支持。各國政府和核能產業希望此舉將使新一波核電廠興建計畫，能夠獲得所需資金。

英國金融時報（FT）報導，在23日於紐約舉辦的和美國氣候特使波德斯達會面的活動中，包含美國銀行（BofA）、巴克萊（Barclays）、法國巴黎銀行（BNP Paribas）、花旗、摩根士丹利和高盛在內的14家大銀行，將表明支持去年首次在聯合國氣候大會（COP28）上設定的目標，即2050年前將全球核能發電容量提升至當時的三倍。

大銀行提高對核能的支持

報導指出，各大銀行可透過增加對核能業者的直接貸款和計畫融資、安排債券銷售或將業者與私募股權或信貸基金牽線等方式，支持新核電廠的建設。核能專家表示，這些機構公開表達支持，表示外界認可核能產業在全球朝向低碳能源轉型的過程中，扮演關鍵角色。

核能計畫籌資困難且成本高昂，使新核電廠的建設受阻，也讓西方國家自1970和1980年代興建一批核電廠後，大幅放緩腳步。

此外，金融機構長久以來也在核能方面意見分歧，主因核能計畫融資的複雜性和高風險，也因這類計畫不見得符合企業的「環境、社會和公司治理」（ESG）標準。世界銀行等多邊機構，也不對核能提供資金。

法國巴黎銀行引述聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）表示，全球「無論在任何情境下」都無法不靠核能而在2050年前達到「淨零碳排」目標。巴克萊銀行則說，參與這次活動是由於認為核能可為風電和太陽能的間歇性供電特性，提供一個解方。

近來在全球各地新建的核電廠，多位於亞洲和中東地區，中國大陸最多。然而已開發國家政府已開始表明，核能可以是他們履行「淨零碳排」承諾的方法。去年在COP28同意將核能提升至三倍發電容量的國家，包含美國、英國、日本、瑞典和阿拉伯聯合大公國等。

核能近來也受到科技巨頭的支持，這些企業視核能為替資料中心提供電力的低碳方案。最新一例是微軟20日宣布，已和星座能源（Constellation Energy）達成20年協議，重啟賓州一座具835千瓩（MW）發電容量的核電廠。甲骨文（Oracle）董事長艾里森本月也說，該公司正在設計一座巨型資料中心，並已「獲准使用三座小型核子反應爐」。