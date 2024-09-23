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憂造成國安風險 美商務部提案禁售中俄技術聯網車

中央社／ 紐約23日綜合外電報導

美國商務部今天以國安風險為由，提案禁止銷售採用中國和俄羅斯技術的聯網汽車。

法新社報導，這項擬議的規定，是總統拜登（JoeBiden）對中國採取強硬手段的一環。美國已於今年2月宣布，對中國汽車技術構成的國安風險展開調查。

愈來愈多電子產品可整合至現代車，這些車輛可連結至個人裝置、其他車輛、美國基礎建設以及基建製造商，包括電動車和自駕車也是。

商務部今天公布的提案，涵蓋能使汽車連結至外界的軟硬體。

美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry andSecurity）在聲明中宣布這些措施時說，系統的惡意使用者「可能讓對手獲取並且蒐集我們最敏感的資料，甚至遠距操控美國道路上的汽車」，意味駭客在車輛行駛中控制汽車這種可怕的可能性升高。

美國政府並未說明哪些製造商或車款可能受到新規定影響，另外，政府將就這項規定公開徵求意見30天。

國安 美國 風險

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