快訊

大雨特報！午後全台局部雷陣雨 明鋒面過水氣增、周四東北風到

Fed「鷹王」轉鴿 挺今年再降2碼

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）表示，他支持聯準會（Fed）上周的降息政策，認為那是在通膨取得實質進展、失業率有上升風險的情況下所做的「正確決定」。他並支持今年再降2碼。

卡斯哈里在23日刊出的一篇文章中指出，「風險的天平已從通膨上升轉向勞動市場進一步疲軟，而這需要調降聯邦資金利率」。他還寫道，「即使降息之後，整體政策立場仍然緊縮」。

卡斯哈里今年沒有利率投票權，但仍可表達意見。他的立場向來較偏鷹派，被外界稱為「鷹王」，8月時曾表示對降息持開放態度，但暗示除非勞動市場迅速惡化，否則他傾向小幅降息。

最新的文章表明，他的觀點現在已與大多數Fed決策者一致，而文章附上的一張圖表表明，他認為Fed在今年最後兩次會議上需再降息2碼。

此外，他預計明年利率將再降1個百分點至3.4%，使政策利率僅比他現在所認為的「中性」利率僅高0.5個百分點。但他不忘強調，實際路徑仍將取決於未來公布的數據。

Fed 通膨 風險

延伸閱讀

富達：債券再度成為避險工具 但減碼美國長天期公債

美元反彈 新台幣隨亞幣示弱貶回32元

美降息效力持續中國振興措施可期 亞股漲多跌少

降息周期啟動 三大債市淨流入

相關新聞

期待延續上周漲幅 史指道指再創新高

史坦普500指數攀升至收盤新高，交易員希望在聯準會降息後延續上周的漲幅。

中東主權基金鍾情矽谷AI 市場擔憂「軟銀效應」

中東主權財富基金逐漸成為矽谷AI寵兒背後的大金主。根據一項統計，沙烏地阿拉伯、阿聯、科威特和卡達等尋求經濟多元化的產油國...

歐元區綜合PMI意外萎縮 9月初值跌破榮枯線

最新調查顯示，歐元區9月企業活動意外大幅萎縮，因為占主導地位的服務業停滯不前，而製造業則加速下滑，預料經濟將進一步走疲，...

印度、越南 衝刺半導體業

印度與越南持續積極推動半導體製造產業；印度與美國已協議將合建半導體廠，越南政府也宣布半導體發展計畫。

Fed「鷹王」轉鴿 挺今年再降2碼

明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）表示，他支持聯準會（Fed）上周的降息政策，認為那是在通...

全球14大銀行 力挺核能

全球多家規模最大的銀行和金融機構，公開承諾擴大對核能的支持。各國政府和核能產業希望此舉將使新一波核電廠興建計畫，能夠獲得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。