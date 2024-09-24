Fed「鷹王」轉鴿 挺今年再降2碼

明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）表示，他支持聯準會（Fed）上周的降息政策，認為那是在通膨取得實質進展、失業率有上升風險的情況下所做的「正確決定」。他並支持今年再降2碼。

卡斯哈里在23日刊出的一篇文章中指出，「風險的天平已從通膨上升轉向勞動市場進一步疲軟，而這需要調降聯邦資金利率」。他還寫道，「即使降息之後，整體政策立場仍然緊縮」。

卡斯哈里今年沒有利率投票權，但仍可表達意見。他的立場向來較偏鷹派，被外界稱為「鷹王」，8月時曾表示對降息持開放態度，但暗示除非勞動市場迅速惡化，否則他傾向小幅降息。

最新的文章表明，他的觀點現在已與大多數Fed決策者一致，而文章附上的一張圖表表明，他認為Fed在今年最後兩次會議上需再降息2碼。

此外，他預計明年利率將再降1個百分點至3.4%，使政策利率僅比他現在所認為的「中性」利率僅高0.5個百分點。但他不忘強調，實際路徑仍將取決於未來公布的數據。