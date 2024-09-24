歐元區綜合PMI意外萎縮 9月初值跌破榮枯線

最新調查顯示，歐元區9月企業活動意外大幅萎縮，因為占主導地位的服務業停滯不前，而製造業則加速下滑，預料經濟將進一步走疲，加深無法軟著陸的疑慮。

標普全球編製的9月HCOB歐元區綜合採購經理人指數（PMI）初值，由8月的51.0掉至八個月谷底48.9，為2月以來首次低於50榮枯線，也低於路透調查預測的50.5。企業樂觀情緒減弱，顯示這項數據不會很快好轉，而工廠未來產出指數也從57.5陡降至52.0，跌至11個月最低。

服務業PMI從52.9降至50.5，路透原估將放緩至52.1。服務業通膨放緩，產出價格指數降至52.0，為2021年4月以來最低。製造業PMI由45.8滑落至44.8，也低於市場預測的45.6，兩年多來一直低於50，陷入困境的工廠部門幾乎沒有反彈的跡象。

這項調查並加深了歐元區經濟能否軟著陸的疑慮。歐洲央行原本希望在不導致歐元區經濟萎縮的情況下抑制通膨，但愈來愈多跡象顯示，由於借貸成本居高不下，近幾個月來本已疲軟的經濟活動更顯羸弱。

德國10年期公債殖利率23日超越2年期公債殖利率，為2022年11月以來首見，中止了近兩年來的倒掛，因為這項疲軟的商業活動數據升高了歐洲央行（ECB）今年進一步降息的預期。

企業活動降溫情況分布廣泛，法國在8月奧運的提振效果結束後重回萎縮，9月綜合PMI從8月的53.1跌至八個月來的最低點47.4，顯示民間部門經濟整體再次萎縮。法國服務業PMI從8月的55.0降至48.3，寫六個月新低。

長久以來身為歐洲工業強權的德國製造業也進一步放緩，指標降到一年來最低。漢堡商銀首席經濟學家戴拉魯比亞表示，調查顯示德國製造商裁減勞動力的速度為新冠疫情衝擊以來最快。

標普全球表示：「製造業不景氣加劇拖累歐元區整體商業活動降溫，製造業生產已連續第18個月走下坡，且減速為今年以來最快。」戴拉魯比亞說：「歐元區正在走向停滯。」「考量到新訂單和未完成訂單的快速下降，不需要太多想像力就可以預見經濟將進一步疲軟。」