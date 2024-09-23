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美股早盤微漲...上周大漲過後投資人收心 等看Fed官員怎麼說下一步

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股23日早盤漲幅不大，在上周因為降息而狂漲後，投資人本周選擇觀望未來走勢。美聯社
美股23日早盤漲幅不大，在上周因為降息而狂漲後，投資人本周選擇觀望未來走勢。美聯社

美股23日早盤微幅上漲，在上周因美國聯準會（Fed）降息2碼而興喜若狂後，投資人本周重新收拾情緒，靜待多名央行官員發表對未來下一步的看法，以及用來評估利率和經濟前景的數據。

道瓊工業指數23日早盤上漲29點，或小於0.1%；標普500指數和那斯達克指數也各只約漲0.1%；費城半導體漲0.2%；台積電ADR漲0.2%。

Fed上周降息2碼，支撐了美股三大指數上漲，抵抗美股往年9月的低迷趨勢。標普500指數上周逼近歷史新高，道瓊指數則是收在紀錄高點。不過，由於主要指數的估值都已超過長期平均，部分投資人已開始對未來押注加以謹慎。

本周預計將有多名Fed官員將發表談話，包括主席鮑爾將在26日發表演說，23日則有亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）和芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）。市場將等待他們發表對貨幣政策和美國經濟狀況的看法。

金融市場目前對11月降息的看法為五五波。芝商所的FedWatch工具顯示，機率稍微偏向降息1碼。

在數據方面，雖然今天公布美國9月製造業和服務業採購經理人指數（PMI）初值，但市場焦點將是27日8月個人消費支出（PCE）數據。

在個股方面，英特爾早盤上漲2.6%，因為美國資產管理公司阿波羅提出將投資該公司50億美元。

Fed 指數 美國

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