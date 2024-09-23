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限貸令之下…6種購屋者命運大不同 只有1類人笑得出來

歐元區9月採購經理人指數跌破榮枯線 7個月來首見

中央社／ 布魯塞爾23日綜合外電報導

隨著巴黎奧運落幕，法國經濟失去動能，標普全球（S&P Global）最新出爐的9月採購經理人指數（PMI）顯示，歐元區經濟活動呈現衰跌，為7個月來首見。

法新社報導，9月歐元區標普全球採購經理人指數為48.9，自8月的51滑降，跌破50的「榮枯線」。指數低於50，意味著經濟活動萎縮。

漢堡商業銀行（Hamburg Commercial Bank）首席經濟學家戴拉盧比亞（Cyrus de la Rubia）指出：「歐元區（經濟）逐漸邁向停滯。在奧運效應短暫對歐元區大型經濟體法國帶來提振後，9月綜合PMI下滑，跌幅創15個月來之最。」

「鑑於新訂單和積壓訂單快速滑降，無須想像就可以預見經濟會進一步疲軟。」

歐元區經濟活動萎縮可能升高外界呼籲歐洲中央銀行（ECB）10月再度降息的聲浪。

身為歐元區20國的中央銀行，歐洲央行本月決議降息1碼至3.50%，為今年6月以來第2度降息。

歐洲央行於2022年中開始大幅升息，以抑制飆漲的消費者物價，但隨著通膨率滑降接近歐洲央行通膨政策目標2%，歐洲央行貨幣政策開始轉趨寬鬆。

巴黎奧運 歐元區

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