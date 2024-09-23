西方14國聯盟推關鍵礦物融資 突破中國壟斷科技原料

美國等14國共組的「礦物安全夥伴關係」聯盟今天將宣布，為供應科技業所需原料的計畫建立融資網絡，指示開發金融、出口貸款機構和私部門合作，以突破中國對關鍵礦物的掌控。

「金融時報」（Financial Times）報導，由14個國家和歐洲聯盟執行委員會（European Commission）組成的礦物安全夥伴關係（Minerals Security Partnership,MSP）聯盟今天將在紐約會議上推出新融資網絡。

根據預定在聯合國大會（General Assembly）場邊發布的聯合聲明，新融資網絡將「強化合作、促進資訊交流及共同融資」。聲明還列出已獲MSP成員國政府支持的10項關鍵礦物計畫。

MSP致力吸引民間投資者和礦業公司進一步投資關鍵礦物產業，而貝萊德（BlackRock）、高盛（Goldman Sachs）、花旗（Citigroup）、力拓（RioTinto）和英美資源（Anglo American）等集團代表預定參與MSP今天的會議。

隨著西方政府競相確保從電動車到先進武器等製造一切產品所需原料，美國國務院主管經濟成長次卿費南德茲（Jose Fernandez）表示，MSP正在評估另外30項關鍵礦物開採計畫。

費南德茲說：「中國正在做的事情，就是遵循壟斷者守則以排除競爭。」他指控北京為保有對全球關鍵礦物供應的控制權，從事「過度生產和掠奪性定價」行為。

中國企業掌控全球90%的稀土加工產能，以及鈷、鎳、鋰逾半加工產能，這些金屬用於製造電動車電池。

非政府組織「關鍵礦物戰略安全中心」（SAFECenter for Critical Minerals Strategy）與美國國務院合作促進關鍵礦物供應鏈投資，其執行董事韓特（AbigailHunter）指出：「他們（中國）之前是唯一的玩家，我們正在改變這點。」

根據韓特，眾人的目標是在融資方面提供中國以外的替代選項，尤其是針對低收入國家。

美國、澳洲、加拿大、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、印度、義大利、日本、韓國、挪威、瑞典、英國及歐盟都是MSP成員。