美降息效力持續中國振興措施可期 亞股漲多跌少

美國聯邦準備理事會（Fed）上週調降利率帶來的大利多持續發威，加上市場人士看好北京再祭措施來振興中國經濟，亞洲股市今天收盤漲多跌少。

法新社報導，聯準會18日決議2020年以來首次降息，使得投資人推測美國經濟可望軟著陸，因而湧現買氣將美國股市道瓊工業和標普500指數雙雙推向歷史新高。

儘管聯準會預料會繼續放寬貨幣政策，但美股投資人20日暫時縮手，僅道瓊指數勉強再創新高。觀察家提醒，股市經歷最近這波漲勢後，可以預期會出現回跌。

不過，亞股投資人並未受到美股表現減弱影響，就連中國公布新一輪數據顯示經濟依舊疲軟，也未打擊信心。

中國8月青年失業率攀升至18.8%，創下今年新高，反映北京仍難以刺激中國經濟成長，並面臨希望有更多振興措施的呼聲，尤其是對陷入困境的地產業。

中國中央銀行中國人民銀行今天調降其14天附買回（中國稱逆回購）利率，令投資人冀望會有更多拉抬經濟成長的措施，消息為亞股提供一些支撐。

上海股市今天收盤上漲0.4%，首爾、新加坡、台北、雅加達和馬尼拉股市也都收高。但香港股市收低0.1%，雪梨、威靈頓和曼谷股市也收跌。東京股市則因國定假日休市。