怨中國低價鋼鐵出口氾濫 歐洲業者籲加徵關稅

英國「金融時報」（The Financial Times）今天報導，由於中國鋼鐵出口氾濫，導致歐洲鋼鐵價格低於生產成本，因此歐洲業者呼籲歐盟經貿官員設法解決這個棘手問題。

歐洲鋼鐵業者和產業協會表示，必須引進全面性新關稅制度，以解決全球供應過剩造成的市場扭曲，同時保護受到需求疲軟和高能源成本衝擊的本土鋼鐵製造業者。

報導指，中國是全球最大鋼鐵生產國，預計2024年將出口超過1億公噸鋼鐵，超越自2016年以來的每一年。中國鋼鐵出口激增已加劇經貿緊張，並促使多國就進口鋼鐵加徵關稅。

歐洲鋼鐵業龍頭阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal）財務長克里斯汀諾（Genuino Christino）表示，中國的出口量「巨大」，導致歐洲鋼鐵業重陷2015至2016年、因中國大量出口所引發的危機。

德國薩爾茨基特集團（Salzgitter）也指出，高補貼、低成本的中國鋼鐵出口大量湧入，對歐洲鋼鐵業的永續營運和低碳轉型構成威脅。

薩爾茨基特集團指出，「歐盟執委會需要採取如關稅化計畫等大膽措施，以從根本解決問題，也就是中國和其他國家產能嚴重過剩。」

歐洲鋼鐵工業聯盟（Eurofer）秘書長艾格特（AxelEggert）指出，監管機構必須採取更加「全球性、類似關稅的措施」來幫助歐洲製造商。這些業者正遭遇中國針對其他市場大量銷售的連鎖反應，「目前的中國出口價格低於歐洲生產成本」。

大宗商品研究調查機構CRU Group鋼鐵業首席分析師華金斯（Matthew Watkins）說，中國含鋼鐵產品進口激增，也為歐洲鋼鐵業者帶來另一項嚴峻挑戰，尤其是電動車產業。

儘管如此，1名歐盟執委會經貿官員表示，由於歐盟正致力說服會員國同意針對中國電動車課徵關稅，目前暫無餘力對付中國鋼鐵，而且電動車關稅問題已招致北京當局的貿易報復。

除歐盟外，包括加拿大等多國皆已採取行動，試圖解決鋼鐵市場問題。今年7月，美國宣布針對來自墨西哥、未經北美熔化和澆注的鋼材加徵25%關稅。印度當局上週也表示，正就鋼鐵進口大增的問題展開談判。