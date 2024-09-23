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亞洲實力指數超越日本 印度成綜合實力第三大強國

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
澳洲智庫23日發布亞洲實力指數，印度由於經濟實力和外交影響力大幅提升，超越日本，成為第三名。美聯社
澳洲智庫23日發布亞洲實力指數，印度由於經濟實力和外交影響力大幅提升，超越日本，成為第三名。美聯社

澳洲智庫23日發布亞洲實力指數，美國仍在亞洲保持領先地位、中國大陸居次，日本印度超越，自2018年有調查以來，首次從第三跌至第四名。

報告根據131項指標，評估27個國家及地區的實力。日本共同社中文網報導，日本在軍事實力、防禦網絡、外交影響力等項目分數上升，綜合實力的評分比去年增加，但不及印度的迅速提升。經濟實力領域比其他國家大幅落後，拖累了整體評分。

美國與中國和去年調查時一樣，排名前兩名。美國在8個項目中的6項排在首位，遠超其他國家。中國在外交影響力和構建經濟關係排在首位，實力低於美國，但遠遠領先亞洲其他國家。印度排第三是由於經濟實力和外交影響力大幅提升。

至於俄羅斯，因為資源和集中力消耗在進攻烏克蘭，綜合實力排名下跌一名，成為第六，澳洲升至第五。

印度 日本 美國

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