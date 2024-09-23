澳洲智庫：中國軍事實力提升 削弱美在亞洲優勢

澳洲智庫今天發布「亞洲實力指數」報告指出，中國軍事實力持續提升，逐漸削弱美國在亞洲的軍事優勢；儘管美國仍在亞洲保持領先地位，但自2018年以來，中國已經縮減了與美國之間超過四分之一的軍事能力差距。

澳洲「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）今發布2024年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）報告，該智庫至2018年起每年發佈相關年度報告。

報告根據131項指標，評估27個國家及地區的實力，包括軍事能力與防務網路、經濟能力、外交與文化影響力、韌性與未來資源等8項分數，並進行排名。

報告綜合各項分數指出，中國既未崩潰也未爆炸性成長，而是趨於平穩。中國實力低於美國，但遠遠領先於亞洲其他國家。

撰寫這份報告的「羅伊國際政策研究院」東南亞專案總監巴頓（Susannah Patton）及研究部門負責人勒梅休（Hervé Lemahieu），共同於美國「外交事務」（Foreign Affairs）期刊撰文，指出今日的亞洲存在獨特的雙極格局，由世界上僅有的兩個超級大國主導，大部分亞洲國家則在兩大國間左右逢源。

他們表示，美國在亞洲失去了主導地位，但在亞洲仍然比中國強大10%左右。雙極的格局暫時穩定了亞洲，讓美國得以保護其重要的區域利益，防止潛在霸權破壞和平，並保護美國從該地區貿易和投資中獲得的經濟利益。

他們建議，為了確保這種現狀持續，美國必須正視其力量的優勢與侷限，而不是高估其區域聯盟夥伴的優勢，美國也應加強其對不結盟國家的吸引力，因這些國家在亞洲仍占多數。

此外，報告也指出，印度在亞洲的實力則正在成長，首次超越日本，成為第三大綜合強國。

報告指出，亞太地區出現了新的動態變化，印度與澳洲均提升了各自的排名，而日本和俄羅斯的排名則有所下降。印尼在該指數中的成長尤為顯著，自2018年以來提升了11%，表現出該國持續增強的區域影響力。