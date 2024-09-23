美能源部推動廣設DAC 提撥18億美元吸引業界

美國能源部的清潔能源示範辦公室（OCED）宣布，提撥達18億美元資助全美各地多個商用級直接空氣捕集（DAC）設施的設計、構工與營運。

全球迄今已投入320億美元於各項碳移除專案，其中有210億美元被投入直接空氣捕集（Direct AirCapture,DAC）等人為工程解決方案，另外110億美元則被用於植樹造林等以自然為本的方案。DAC技術能直接將二氧化碳從大氣中抽取。

美國推動在全美設置地區直接空氣捕集中心（Regional DAC Hubs），由政府、科研機構和企業合作設立，推動減排技術的開發應用與普及，幫助應對暖化問題。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，清潔能源示範辦公室發出意向通知書（NoI），說明這項資助對中型到大型DAC設施所能提供的支持，為有意申請的業者端出彈性選項研發、擴展地區直接空氣捕集中心。

清潔能源示範辦公室的注資分為3個類別：一、資助1到3個基礎設施推廣平台，為DAC開發者提供建設和營運的場址，並能取得營運時所需清潔能源。每筆最高資助2.5億美元。

二、資助4到8個中等商業規模的DAC設施，這些設施須能每年捕集2000到2萬5000噸二氧化碳。每筆最高資助 5000萬美元；三、資助2到6個大型商業規模的DAC設施，這類設施最起碼要每年能捕集2萬5000噸二氧化碳。每筆最高資助6億美元。

所有3個類別裡受資助項目，申請業者自身需負擔的成本比例不得低於50%。

清潔能源示範辦公室計劃今年冬天發布資金募集計畫，排定10月10日舉行網路研討、11月舉行面對面的產業說明。