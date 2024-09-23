快訊

遭中共盯上的「匿名者64」 究竟在網上發了什麼？

AI新創公司背後大金主…中東主權基金扮要角 軟銀效應成隱憂

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
沙烏地阿拉伯、阿聯、科威特和卡達等富裕的產油國，把科技投資當避險工具，他們的主權基金在過去一年對AI公司的投資增加了五倍。圖為沙國貨幣里亞德。路透
沙烏地阿拉伯、阿聯、科威特和卡達等富裕的產油國，把科技投資當避險工具，他們的主權基金在過去一年對AI公司的投資增加了五倍。圖為沙國貨幣里亞德。路透

中東主權財富基金逐漸成為矽谷AI寵兒背後的大金主。

財經網站CNBC報導，根據Pitchbook的資料，沙烏地阿拉伯、阿聯、科威特和卡達等尋求經濟多元化的產油國，把科技投資當避險工具，他們的主權基金在過去一年對AI公司的投資增加了五倍。

阿聯創建的新AI基金MGX，據傳想參與OpenAI本周最新一輪的募資。屆時OpenAI的估值可能飆到1,500億美元。

創投基金的口袋深度，很難敵得過這些為AI交易掏錢不手軟的中東主權基金。它們代表政府注資，根據高盛集團資料，到2026年，波斯灣合作理事會（GCC）國家的總財富預計將增至3.5兆美元，高於現在的2.7兆美元。

沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）的資產規模已超過9,250億美元，旗下的投資包括Uber，同時也對LIV高爾夫聯賽和職業足球賽投入巨資。

阿聯的主權投資機構Mubadala管理3,020億美元資產，阿布達比投資局掌管1兆美元，卡達投資局有4,750億美元，科威特的基金已突破8,000億美元。

本周稍早，MGX與黑石、微軟和全球基礎設施合夥公司（GIP）建立了AI基礎設施合作夥伴關係，旨在為資料中心和其他基設投資募集多達1,000億美元的資金。

阿聯的Mubadala則投資OpenAI的競爭對手Anthropic，過去四年積極進行了八筆AI交易。Anthropic的上一輪融資以國安為由，排除沙國資金。

沙國PIF正與美國風投公司Andreessen Horowitz洽談建立400億美元的合作關係。PIF還發起了一個專門的AI基金，名為沙烏地人工智慧公司（SCAI）。

其實不止中東的主權財富基金在此一領域灑錢澆灌。法國的Bpifrance過去四年簽下161樁AI和機器學習相關的交易，新加坡的淡馬錫完成了47樁交易，另一家新加坡支持的基金GIC則完成了24樁。

資金氾濫讓部分矽谷投資人憂慮「軟銀效應」：日本科技巨擘軟銀旗下的願景基金大力支持Uber和WeWork，使兩家公司的估值在上市前升抵天價，後來都暴跌，WeWork更在去年聲請破產。

對美國而言，讓主權財富基金投資美企，資金別流向中國大陸的對手，是地緣政治重點。高盛全球研究院的 Jared Cohen表示，有不合比例的資金來自沙烏地阿拉伯和阿聯等國，他稱這些國家是「地緣政治搖擺國」。

中東 沙烏地阿拉伯 財富

延伸閱讀

傳台積電商討阿聯建廠 專家：八字沒一撇

WSJ：台積電和三星評估在阿聯建廠 但是否成局障礙重重

華爾街日報：台積電、三星商討阿拉伯聯合大公國設廠

大世科攜手微軟 創造生成式AI客服新體驗

相關新聞

咖啡控注意！嚴重乾旱侵襲巴西釀咖啡豆減產 恐帶動明年價格上漲

咖啡控注意，你喝的咖啡可能要漲價了？世界最大的咖啡生產國巴西遭遇70多年來最嚴重乾旱，氣溫飆升到平均值之上，咖啡豆產地收...

AI新創公司背後大金主…中東主權基金扮要角 軟銀效應成隱憂

中東主權財富基金逐漸成為矽谷AI寵兒背後的大金主。

自助點餐機問世25年工作消失？勞力重分配 訂單也增加

麥當勞等速食連鎖店的自助點餐機25年前便已問世，當時人們就預測這種設備將會奪走人類店員的工作。然而時至今日，它帶來意想不...

讓北卡百年老報復活 前主管有套收購計畫

北卡羅來納州百年以上的老牌地方報紙「夏洛特觀察家」(Charlotte Observer)景況蕭條，辦公大樓的「幽靈新聞...

家用機器人發展難…專家分析曝「持續落後關鍵」：輸AI很多

人工智慧已經發展到能夠進行邏輯推理、製作動畫影片的階段，但家用機器人卻只停留在吸塵與除草！專家指出，建造機器人需要實體設備，該領域發展速度遠遠落後於人工智慧，也是機器人技術持續落後的原因。

南韓9月首20日晶片出口維持強勁 但汽車外銷現疲態

初步貿易數據顯示，南韓本月迄今的出口成長維持強勁，凸顯穩健的外部需求帶動該國經濟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。