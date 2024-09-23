AI新創公司背後大金主…中東主權基金扮要角 軟銀效應成隱憂

中東主權財富基金逐漸成為矽谷AI寵兒背後的大金主。

財經網站CNBC報導，根據Pitchbook的資料，沙烏地阿拉伯、阿聯、科威特和卡達等尋求經濟多元化的產油國，把科技投資當避險工具，他們的主權基金在過去一年對AI公司的投資增加了五倍。

阿聯創建的新AI基金MGX，據傳想參與OpenAI本周最新一輪的募資。屆時OpenAI的估值可能飆到1,500億美元。

創投基金的口袋深度，很難敵得過這些為AI交易掏錢不手軟的中東主權基金。它們代表政府注資，根據高盛集團資料，到2026年，波斯灣合作理事會（GCC）國家的總財富預計將增至3.5兆美元，高於現在的2.7兆美元。

沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）的資產規模已超過9,250億美元，旗下的投資包括Uber，同時也對LIV高爾夫聯賽和職業足球賽投入巨資。

阿聯的主權投資機構Mubadala管理3,020億美元資產，阿布達比投資局掌管1兆美元，卡達投資局有4,750億美元，科威特的基金已突破8,000億美元。

本周稍早，MGX與黑石、微軟和全球基礎設施合夥公司（GIP）建立了AI基礎設施合作夥伴關係，旨在為資料中心和其他基設投資募集多達1,000億美元的資金。

阿聯的Mubadala則投資OpenAI的競爭對手Anthropic，過去四年積極進行了八筆AI交易。Anthropic的上一輪融資以國安為由，排除沙國資金。

沙國PIF正與美國風投公司Andreessen Horowitz洽談建立400億美元的合作關係。PIF還發起了一個專門的AI基金，名為沙烏地人工智慧公司（SCAI）。

其實不止中東的主權財富基金在此一領域灑錢澆灌。法國的Bpifrance過去四年簽下161樁AI和機器學習相關的交易，新加坡的淡馬錫完成了47樁交易，另一家新加坡支持的基金GIC則完成了24樁。

資金氾濫讓部分矽谷投資人憂慮「軟銀效應」：日本科技巨擘軟銀旗下的願景基金大力支持Uber和WeWork，使兩家公司的估值在上市前升抵天價，後來都暴跌，WeWork更在去年聲請破產。

對美國而言，讓主權財富基金投資美企，資金別流向中國大陸的對手，是地緣政治重點。高盛全球研究院的 Jared Cohen表示，有不合比例的資金來自沙烏地阿拉伯和阿聯等國，他稱這些國家是「地緣政治搖擺國」。