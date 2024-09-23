FT：美國港口罷工下個月一觸即發 供應鏈可能再陷瓶頸

美國三十多個港口可能罷工，如此一來又將擾亂供應鏈，並在美國大選日前幾周推高物價。

美國國際碼頭工人協會（ILA）表示，如果工會在合約於9月30日到期前未能與代表海運公司和海運碼頭營運商的美國海事聯盟（USMX）達成新協議，所屬25,000名工會成員將罷工。

此合約涵蓋從緬因州到德州、從美東到墨西哥灣的所有港口，包括紐約、薩凡納（Savannah）、休士頓、邁阿密和紐奧爾良。

英國金融時報引述177個商業團體合組的聯盟上周的警告，這些港口包辦全美41%的港口貨運量，一旦停工，將對美國經濟產生「毀滅性影響」。商界領袖表示，他們2021年來一直關注勞工談判，6月莫比爾（Mobile）港自動化的談判破裂後，他們開始感到緊張。

雙方未再恢復正式談判。業者和經濟學家以為，華府會像在2022年防止貨運鐵路罷工一樣介入，但總統拜登上周表示，他不會阻止港口的勞工行動。

代表零售商、餐飲業、製造商、食品生產商和時尚設計師的工商團體敦促拜登收回成命。消費者品牌協會（CBA）副會長馬德雷基（Tom Madrecki）表示，已就此聯繫拜登政府超過一年，但擔心11月5日的總統選舉已經影響此勞資爭端的政治立場。

ILA會長達格特（Harold Daggett）發布聲明，在指責USMX付給勞工的薪資不夠。「如果新的主合約協議未能達成，沉睡的巨人將在2024年10月1日周二準備咆哮。」「我的成員已經為可能的罷工準備一年之久。」