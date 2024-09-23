咖啡控注意！嚴重乾旱侵襲巴西釀咖啡豆減產 恐帶動明年價格上漲

咖啡控注意，你喝的咖啡可能要漲價了？世界最大的咖啡生產國巴西遭遇70多年來最嚴重乾旱，氣溫飆升到平均值之上，咖啡豆產地收成下滑，第二大咖啡生產國越南也陷入同樣氣候難題，潛藏供應短缺的問題，恐怕影響明年起的咖啡價格。

根據聖保羅大學農業綜合商學院應用經濟高級研究中心（Center for Advanced Studies on Applied Economics）16日公布的報告，巴西本月結束的收成季與去年幾乎持平，出口量激增，但持續乾旱已經讓2025/2026年收成季變得複雜。

巴西咖啡豆農阿爾梅達（Almeida）的農園坐落在理想海拔高度的山坡地，他向美聯社描述，原先預計這個季節能收成120袋咖啡豆，但最終只有100袋，「考慮到這個情況，2025年的收成已經開始受到影響」。

至於世界第二大咖啡生產國越南也經歷酷暑與乾旱，農作物跟著受到影響。報告指出，這兩個國家潛藏的供應短缺問題已經開始帶動全球咖啡價格上漲。

根據國際咖啡組織資料顯示，近年咖啡價格飆升，因應通膨漲到13年來新高。目前最高紀錄停留在1970年代，當時巴西的咖啡植株因嚴重霜凍而大量枯死。

國際咖啡組織公布8月「咖啡綜合指標價格」（Composite Indicator Price）市場報告指出，現在平均每磅漲到2.38美元，相當於台幣77元，相比去年同期上漲近55%。

CoBank資深糧食與飲食經濟學家羅伯茲（Billy Roberts）表示，價格上漲一部份原因是以亞洲為主的需求增加；其次氣候問題也是成因，乾旱、霜凍與野火毀壞1/5巴西阿拉比卡咖啡豆農的產地。

巴西咖啡豆農阿爾梅達同時是當地一所公立學校數學教師，他計算當地約519公頃土地受到野火侵襲，其中5成為大西洋沿岸森林，農地占30%，咖啡園則為15%。