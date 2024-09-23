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南韓9月首20日晶片出口維持強勁 但汽車外銷現疲態

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓9月晶片出口維持強勁。歐新社
南韓9月晶片出口維持強勁。歐新社

初步貿易數據顯示，南韓本月迄今的出口成長維持強勁，凸顯穩健的外部需求帶動該國經濟。

根據南韓海關23日公布的數據，9月首20日經工作天調整後的出口額年比成長18%。如果未經剔除節日影響的調整，出口下滑1.1%，進口年比也下滑4.5%。貿易順差達8億美元。

南韓今年的秋收節假期落在9月較前的部分，因此會引發經調整與未經調整數據有異常的差異。

海關數據顯示，南韓半導體在9月首20日未經調整的情況下年比增加26.2%，相較下，上個月同期增幅為42.5%、8月全月的增幅為38.3%。

另一方面，海關表示，汽車外銷下滑8.8%，石油產品出口下滑5%，至於電腦周邊產品出口增加75.6%。

南韓是全球最大記憶體晶片製造國，與台灣乘著全球對AI發展的需求浪潮，對美國與其他已開發國家出口大量的先進半導體。

南韓今年出口增加帶動了樂觀氛圍，南韓政府預估經濟成長可望加速。這也支撐了南韓央行有關可藉由具限制性的利率政策水準避免債務泡沫的說法。

南韓央行下月開會時可能調整上述立場。多數經濟分析師預期央行將降息1碼，把利率從3.5%降至3.25%。南韓自2023年初即維持3.5%的利率不變。

在未經調整下，南韓9月首20日對中國大陸出口成長2.7%、對美國與歐盟出口分別下滑5.9%與15.1%。這三大市場合計占南韓49%的出口市場。

南韓 海關

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