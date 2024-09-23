馬元匯率本季來狂升12% 成表現最佳新興亞幣

馬元兌美元匯率本季來勁升超過12%，成為表現最佳的新興市場貨幣，還可望延續升勢。此時，馬來西亞央行有望避免降息的前景。

馬元本季來勁升逾12%，寫下自1973年來最佳單季表現，21日盤中報4.2160馬元兌1美元。分析師表示，馬來西亞與美國的利差縮小，貿易表現改善，再加上具有吸引力的資產估值，可望協助馬元進一步升值。

如果馬來西亞政府推動取消部分燃料補貼，可能推升消費者物價，再加上經濟成長穩健，可能會促使馬來西亞央行明年維持利率不變，有別於其他國家央行開始降息的展望。此外，外資流入以及外幣存款換匯，將協助支撐馬元。

三井住友銀行亞洲總體策略部門主管傑夫·黃（音譯）表示：「馬來西亞的經常帳盈餘、中性的央行政策，以及穩定的基本面，在美元走疲之際，可能有助於馬元進一步升值。」他說，如果市場預期美國會有更多降息，縮減美國與馬來西亞的利差，那麼尤其有助馬元。

馬元自4月來已經大幅走升，原因是出口回升，而且央行鼓勵國營相關企業匯回海外投資收益。隨著聯準會降息前景濃厚促使投資人押注東南亞的贏家，馬元更添升值動能。

根據彭博資訊彙編的數據，在7月與8月，全球流入馬來西亞債券的資金累計25億美元；自從6月底以來，外資買進12億美元當地股票。

法國巴黎銀行策略師簡恩（Chandresh Jain）表示，在過去一年，外資加碼拉丁美洲貨幣，如今馬元也受惠於資金輪動流入亞洲，「這股趨勢應該會維持一段時間」。

市場指標顯示，目前馬元的激升走勢可能緊繃了，代表近期內可能盤整。交易人士將密切流利馬來西亞下月宣布的預算案，觀察有關補貼改革和財政赤字的進展。

紐約梅隆銀行策略師張偉勤（Wee Khoon Chong，音譯）表示，以長期而言，「基於有效匯率來看，馬元的估值無疑具有吸引力且便宜」。