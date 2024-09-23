鮑爾啟動降息 殖利率曲線陡化交易終於奏效

鮑爾正為債券市場押注殖利率曲線陡化的熱門交易注入了新活力。

聯準會上周三決議啟動降息，這決定早在意料之中，因此公債殖利率上周變化不大。不過，在表面的行情之下，Fed主席以0.5個百分點啟動降息周期，無形中已擴大貝萊德（BlackRock）、品浩（PIMCO）在內公司基金經理人一直希望從中賺得的價差。這一策略仰賴Fed開始降低基準隔夜利率時常見的變化，其構想是會拉低短債的殖利率，但由於未來幾年通膨仍有走高風險，長債的殖利率通常不會降那麼多。

如此差異導致所謂殖利率曲線變陡，因為短期殖利率會進一步低於長債殖利率。上周也看到這個變化：2年期債券殖利率略降，10年期公債殖利率反而上升，兩者之差擴大至自2022年以來最大。連續五周擴大也創下2021年10月來持續最久的紀錄。

貝萊德公司美洲地區首席投資暨投資組合策略師Gargi Chaudhuri說說：「我們對未來三到六個月的預期是，隨著Fed繼續降息，殖利率曲線將繼續朝向更陡峭的路程。」

隨著Fed官員預測他們到2025年底會將基準利率從目前的4.8%降至3.4%左右，交易者對殖利率利率曲線趨陡更有信心。上周五，Fed理事沃勒表示，如果勞動市場疲軟，可能會再降息50個基點，殖利率曲線因此更陡。

資產管理公司LongTail Alpha創辦人Vineer Bhansali早在2022年中期Fed升息時，便開始為殖利率曲線變陡做長線布局。不過，他預期5年期和30年期公債之間目前約為60個基點的殖利率差，終將再拉大1的百分點。

當然，這種趨向並非完全篤定，尤其考量到後疫情時期經濟的強勁表現始終令經濟學家和投資人感到驚訝。譬如，摩根大通策略師即建議投資人透過結清陡化交易來獲利了結。不過，殖利率曲線仍然比之前Fed寬鬆周期時平坦得多，讓人較有把握曲線還有進一步陡峭的空間。

Pimco基金經理人 Michael Cudzil指出，從市場定價來看，10年期公債殖利率目前高於2年債15個基點左右，一年內將拉大高出約55個基點。

有投資人端出1990年代中期的前例。Fed在1995年中開始調降當年6%的利率，2年期和10年期公債的殖利率差距擴大，最後在1996年初停止降息時達到近1個百分點。

貝萊德的Chaudhuri表示，過去的寬鬆周期曾出現短債表現優異的情況。其中包括2001年和2007年，當年網路泡沫破裂和房市崩潰引發了經濟衰退。