傳美國阿波羅管理公司提議投資英特爾1600億元

路透社引述彭博報導，專精資產管理的美國阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）提議投資科技企業英特爾（Intel）50億美元（約新台幣1600億元）。

報導引述知情人士說法提到，阿波羅全球管理公司近日表明願為英特爾提供數十億美元類似股票的投資。

英特爾曾是全球最有價值的晶片製造商，但目前處於疲弱狀態，自今年初以來股價掉了近6成。

根據路透社，彭博報導，英特爾主管在考慮阿波羅公司的提案，有關這項協議的商談還在初步階段，尚未定案。

彭博提到，對英特爾的潛在投資規模仍有可能改變，協議相關討論也可能告吹。

英特爾不願就彭博報導置評；阿波羅公司未回覆路透社的提問。

阿波羅公司今年稍早表示，將以110億美元收購英特爾在愛爾蘭一座新製造廠相關合資企業的49%股權。

高通公司（Qualcomm）最近才與英特爾接洽，探討是否可能收購處於困境的英特爾；這可能會是晶片業一項變革性的交易，但仍面臨許多障礙。

路透社本月20日引述消息人士說法報導，高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）親自參與收購英特爾的談判，目前還在初期階段。英特爾成立於1968年，已有56年歷史。

高通先前也研議過收購一部分的英特爾晶片設計業務。