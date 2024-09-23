快訊

鬧鐘怎麼設比較好？設錯反而更難醒！專家告訴你最佳設定法

超低錄取率他照考！ 62歲許效舜真的拚上博士班

東海女大生遭撞1死1傷 校方今發聲明：協助申請「榮譽畢業證書」

傳美國阿波羅管理公司提議投資英特爾1600億元

中央社／ 紐約22日綜合外電報導
英特爾（Intel）。(路透)
英特爾（Intel）。(路透)

路透社引述彭博報導，專精資產管理的美國阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）提議投資科技企業英特爾（Intel）50億美元（約新台幣1600億元）。

報導引述知情人士說法提到，阿波羅全球管理公司近日表明願為英特爾提供數十億美元類似股票的投資。

英特爾曾是全球最有價值的晶片製造商，但目前處於疲弱狀態，自今年初以來股價掉了近6成。

根據路透社，彭博報導，英特爾主管在考慮阿波羅公司的提案，有關這項協議的商談還在初步階段，尚未定案。

彭博提到，對英特爾的潛在投資規模仍有可能改變，協議相關討論也可能告吹。

英特爾不願就彭博報導置評；阿波羅公司未回覆路透社的提問。

阿波羅公司今年稍早表示，將以110億美元收購英特爾在愛爾蘭一座新製造廠相關合資企業的49%股權。

高通公司（Qualcomm）最近才與英特爾接洽，探討是否可能收購處於困境的英特爾；這可能會是晶片業一項變革性的交易，但仍面臨許多障礙。

路透社本月20日引述消息人士說法報導，高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）親自參與收購英特爾的談判，目前還在初期階段。英特爾成立於1968年，已有56年歷史。

高通先前也研議過收購一部分的英特爾晶片設計業務。

主管 美國 1968

延伸閱讀

台股開盤上漲11點 台積電下跌2元開971元

期貨商論壇／世芯 二檔有潛利

戰略錯誤+AI崛起 成英特爾致命打擊 從晶片龍頭淪為收購目標

彭博：高通對英特爾提「善意收購」 季辛格持開放態度

相關新聞

鮑爾啟動降息 殖利率曲線陡化交易終於奏效

鮑爾正為債券市場押注殖利率曲線陡化的熱門交易注入了新活力。

飛機供給缺口持續至2028年 中銀航空租賃機隊規模要增至1,000架

總部在新加坡、前身是新加坡飛機租賃公司的中銀航空租賃（BOC Aviation）執行長湯恩德（Steven Townen...

WSJ：台積電和三星評估在阿聯建廠 但是否成局障礙重重

華爾街日報（WSJ）報導，台積電（2330）和三星電子已就在阿拉伯聯合大公國興建超大晶圓廠區有過討論，若果真落實，勢將翻...

馬斯克：SpaceX無人太空船兩年內飛火星 最快四年送人上去

太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）周日在社群媒體平台X發文表示，該公司計劃兩年內發射大約...

iPhone 16拆解後 被稱讚是歷來最好維修的蘋果手機

維修網站iFixit對蘋果最新款 iPhone 16系列進行傳統的拆解後，給予這款蘋果手機歷來最高的可維修性評分，主要拜...

日本銀行因信用卡收單大虧 加手續費對台旅客有影響？

今年1到8月日本觀光客破2400萬人次，學者估外國人的消費總額將達9.6兆日圓。但外國人刷卡消費愈高，收單的日本銀行「虧」愈多，要針對特約商店接受的海外信用卡，收更高的手續費。這對前去消費的我們，會帶來什麼影響呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。