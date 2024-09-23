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WSJ：台積電和三星評估在阿聯建廠 但是否成局障礙重重

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
華爾街日報引述政府官員和產業高層報導，台積電若要在阿拉伯聯合大公國建廠，尚待克服許多重大技術和政治障礙。美聯社
華爾街日報引述政府官員和產業高層報導，台積電若要在阿拉伯聯合大公國建廠，尚待克服許多重大技術和政治障礙。美聯社

華爾街日報（WSJ）報導，台積電（2330）和三星電子已就在阿拉伯聯合大公國興建超大晶圓廠區有過討論，若果真落實，勢將翻轉未來幾年的半導體產業格局，並為中東地區人工智慧（AI）投資奠下基礎。

知情人士向WSJ透露，台積電高層最近訪問阿聯，並討論建設一座規模和台灣最大和最先進設施不相上下的廠商。據其他人士透露，三星電子也考慮在未來幾年內在當地建立大型新晶片製造事業。據報導，三星電子高層主管最近訪問阿聯討論此一可能性。

報導指出，這些討論仍只在初步階段，還面臨著技術和其他障礙，這也表示相關計畫最後可能不會有進展。根據正在討論的初期條件，相關計畫將由阿聯政府出資，阿布達比政府所屬的主權投資機構Mubadala 開發公司將居中扮演要角。消息人士表示，廣泛目標是增加全球晶片生產，也有助降低晶片價格，同時不影響晶片製造商的獲利能力。

Mubadala發言人表示，阿聯官方支持的MGX公司主導阿布達比幾個最重要的AI投資，已將半導體製造列為其策略的核心項目，並「和全世界各地合作夥伴定期對話」，不過目前在阿聯尚無具體的建設計畫。

華爾街日報指出，台積電和三星電子有此討論，一方面反映阿聯發展科技業雄心，同時凸顯全球無不為擴大晶片製造提供資金，主要目的是為了滿足AI熱潮的需求。由於成本於近年來不斷上升，光蓋一座先進晶圓廠即需耗資200億美元。在阿聯討論的建案規模涉及可容納多座工廠的廠區，總成本可能超過1,000億美元。

阿布達比擁有全世界數一數二的主權財富基金，Mubadala投資組合截至去年價值3,000億美元。

不過，華爾街日報引述政府官員和產業高層報導，在當地建廠仍有尚待克服的重大技術和政治障礙。其中一大顧慮是，晶片製造需要大量超純水，用於清洗矽蝕刻電路後的晶圓。阿聯大部分的水是經過海水淡化產生的，需要進行大規模的淨化。

此外，在這個現有晶片製造供應鏈不多的國家，又離總公司這麼遠，要爭取到這麼多工程人才也是個問題。

儘管如此，阿聯仍積極爭取成為AI的區域重鎮和測試基地，有意支持OpenAI執行長奧特曼提過的擴建AI產能的遠大計畫。Mubadala已是格芯（GlobalFoundries）的主要股東，格芯原是超微（AMD）的製造事業，當初收購本來是希望在中東打造一座晶圓廠。

此外，阿聯一旦崛起為AI強國也會引起了美國政府的疑慮。美國希望確保阿聯不會向中國輸出敏感技術。

半導體 台積電 華爾街日報

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