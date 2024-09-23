馬斯克：SpaceX無人太空船兩年內飛火星 最快四年送人上去
太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）周日在社群媒體平台X發文表示，該公司計劃兩年內發射大約五艘無人太空船前往火星，如果所有任務均安全達成，可能在四年內進行載人任務。
本月稍早，馬斯克曾表示，第一批前往火星的太空船將在兩年內「當下一個地球-火星轉移窗口打開時」發射。
他周日表示，首次載人任務的時間表取決於無人飛行能否成功。如果無人飛行任務安全著陸，載人太空船會在四年後發射。但如果無人飛行遭遇挑戰，載人任務將延遲兩年。
馬斯克提供的太空船準備時間表常有變動。今年初，他說，第一艘無人太空船五年內會登陸火星，而第一批人登陸火星將於七年內完成。
今年6月，SpaceX旗下的星艦火箭（Starship）進行第四度試射，雖然先前失敗多次，但這次它在環繞地球軌道飛行後，成功返航落入印度洋。
馬斯克指望星艦能實現他的目標，製造出大型多用途的下一代太空船，能在2029年之前將人與貨送上月球，並最終飛往火星。
美國太空總署（NASA）今年初將Artemis 3任務以及半世紀以來首次使用SpaceX星艦載人登月延至2026年9月，該任務先計劃於2025年年底進行。
日本億萬富翁前澤友作在6月取消了他已付費、乘坐SpaceX星艦的私人繞月飛行，理由是火箭開發時間表存在不確定性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言