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馬斯克：SpaceX無人太空船兩年內飛火星 最快四年送人上去

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
SpaceX執行長馬斯克22日在社群媒體平台X發文表示，計劃兩年內發射大約五艘無人太空船前往火星。路透
SpaceX執行長馬斯克22日在社群媒體平台X發文表示，計劃兩年內發射大約五艘無人太空船前往火星。路透

太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）周日在社群媒體平台X發文表示，該公司計劃兩年內發射大約五艘無人太空船前往火星，如果所有任務均安全達成，可能在四年內進行載人任務。

本月稍早，馬斯克曾表示，第一批前往火星的太空船將在兩年內「當下一個地球-火星轉移窗口打開時」發射。

他周日表示，首次載人任務的時間表取決於無人飛行能否成功。如果無人飛行任務安全著陸，載人太空船會在四年後發射。但如果無人飛行遭遇挑戰，載人任務將延遲兩年。

馬斯克提供的太空船準備時間表常有變動。今年初，他說，第一艘無人太空船五年內會登陸火星，而第一批人登陸火星將於七年內完成。

今年6月，SpaceX旗下的星艦火箭（Starship）進行第四度試射，雖然先前失敗多次，但這次它在環繞地球軌道飛行後，成功返航落入印度洋。

馬斯克指望星艦能實現他的目標，製造出大型多用途的下一代太空船，能在2029年之前將人與貨送上月球，並最終飛往火星。

美國太空總署（NASA）今年初將Artemis 3任務以及半世紀以來首次使用SpaceX星艦載人登月延至2026年9月，該任務先計劃於2025年年底進行。

日本億萬富翁前澤友作在6月取消了他已付費、乘坐SpaceX星艦的私人繞月飛行，理由是火箭開發時間表存在不確定性。

太空 火星 馬斯克

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