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iPhone 16拆解後 被稱讚是歷來最好維修的蘋果手機

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果商店展示iPhone 16系列手機。美聯社
蘋果商店展示iPhone 16系列手機。美聯社

維修網站iFixit對蘋果最新款 iPhone 16系列進行傳統的拆解後，給予這款蘋果手機歷來最高的可維修性評分，主要拜手機設計和內部的三大變革所賜，讓拆裝零組件變得更加容易。

AppleInsider網站這次在蘋果釋出維修零件之前進行的評分，是根據iFixit辨識出的新機三大調整。初步拆解指出，先前有關蘋果將iPhone 16 Pro電池包在硬鋼殼中的傳言已被證明是真的。

iFixit在部落格貼文指出：「採用硬電池，而非軟包裝電池，將不會意外被螺絲起子刺穿，因此起火的可能性更小。」這大幅降低電損壞的風險。該公司還稱讚蘋果公司改用一種新的黏著劑來固定電池，當有道小電流通過它，就可以脫膠。

第三個變化則是擴大能從正面或背面拆開iPhone 16的辦法，提高能夠找到必須修繕特定零件的容易度。這一功能實際上在iPhone 14基本款上首度出現，但現在也出現在iPhone 16 Pro型號上。

iFixit把這些調整形容是「有助維修的重大躍進」，可讓維修程序更加一致且易於重複。提供給蘋果授權維修中心技術人員的電池維修指南顯示，可以使用家用 9v 電池的兩條引線來完成脫粘。

iFixit把這些調整形容是「有助維修的重大躍進」，可讓維修程序更加一致且易於重複。蘋果9V 電池的兩條引線來完成脫膠。計時顯示，利用鱷魚夾線連接9V電池部分拆開iPhone的時間，只需花1分30秒。

iFixit也稱讚蘋果新的「維修助理」計畫協助蘋果授權維修中心技術人員與自行DIY修繕者，在使用新的或副廠零件維修蘋果手機時，能夠調校與確認合適的零件配對，「它在iPhone 16運作非常順暢，一鍵即可立即配對和校準所有零組件，而且沒有發現任何程式上的錯誤」。

完整的iFixit拆解也顯示，新的「相機控制啟動」按鈕的功能遠非直觀般簡單。

iFixit將iPhone 16系列手機的可修復性評分，在滿分10分的情況下給予7分，高於iPhone 15的4分。

iPhone 手機 蘋果

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