英特爾可能找到金主：阿波羅傳出考慮50億美元類股權投資

美國資產管理公司阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）提出要投資英特爾50億美元。此舉是對這家晶片製造商轉敗為勝的戰略投下信心票。

此時正值總部在加州的高通（Qualcomm）提議收購英特爾（Intel）之際，這筆交易有望成為有史以來最大併購交易之一。

根據知情人士，阿波羅最近幾天表示，願意對英特爾進行數十億美元的類股權投資。

英特爾曾是全球最有價值的晶片製造商，但如今遠遠落後晶片製造同業，股價自今年年初以來已大跌57%。上周，英特爾表示將分拆晶圓代工業務，在此之前，英特爾8月採取了削減成本的措施，包括暫停分派股息、大範圍裁員和減少資本支出。

英特爾高層還在衡量阿波羅的建議，上述人士並補充說，交易談判仍處於初步階段，尚未最終敲定，潛在的投資規模可能發生變化，討論也可能告吹。

今年6月初，英特爾同意以110億美元將位於愛爾蘭一座Fab 34晶圓廠的49%股權出售給阿波羅。這是英特爾第二個引資方案，目的在減輕公司已經很沈重的財務負擔。

阿波羅和英特爾的代表均謝絕置評。