本周開盤前 五件國際事不可不知

在聯準會（Fed）一口氣降息2碼，帶動美股兩大指數同創新高後，標普500指數上周五（20日）略為休息，道瓊指數則首度攻上42,000點新里程碑。從歷史來看，美股短期不易續攻，但若眼光拉長至一年，降息後行情可期。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

道瓊創高站上42,000點 投資人對經濟軟著陸相當樂觀

道瓊指數上周五小漲0.09%至42,063點，再創新高，周線上漲1.6%；標普500和那斯達克小跌作收，一周下來分別上漲1.3%與1.6%。

費城半導體指數和台積電ADR上周五分別回落1.3%和1.2%，周線各漲0.4%和0.9%。台積電ADR較台北交易溢價14.5%。

隨著美股再創歷史高點，投資人顯然對經濟軟著陸相當樂觀。巴克萊商品研究主管羅格夫指出：「鮑爾宣稱50個基點的降息是政策的適度調校、並非基本面惡化，藉此在市場中建立信心。」

策略師提醒，美股直到11月5日大選仍面臨震盪。自1950年以來，9月下半月向來是標普500指數全年最弱的兩周；CFRA歸納1945年以來數據顯示，在總統大選年，標普500指數10月平均下跌0.45%。況且，美股反彈再度推升價位，標普500按預期獲利本益比為21.4倍，遠高於長期平均的15.7倍。

但美銀策略師蘇布拉曼尼亞說，Fed首次降息前的回報與接下來12個月的表現「並無關聯」。她提到1995年，在首次降息前，標普500指數已漲26%，但降息後一年又漲近23%。

從歷來走勢來看，標普500在首度降息的一年內平均上漲11%；在沒有經濟衰退的情況下，平均漲幅超過20%。

高通傳擬收購英特爾 博通選擇觀望

晶片巨擘高通（Qualcomm）傳出近日已向同業英特爾（Intel）洽談收購事宜。

這項消息最初是華爾街日報引述知情人士說法報導，並指出這樁交易遠非定局，就算英特爾接受，龐大交易規模也勢必引發反托辣斯審查。高通為了敲定協議，可能傾向於把英特爾的部分業務賣給其他買家。據說，同業博通（Broadcomm）對此選擇觀望。

另外，據彭博報導，阿波羅（Appolo）允諾向英特爾投資50億美元，這將是英特爾轉型策略的一次信任投票。

華爾街日報：台積電和三星考慮在阿聯闢建晶片工廠

華爾街日報報導，台積電（2330）和三星電子已經討論未來幾年在阿拉伯聯合大公國建廠，以滿足人工智慧（AI）運算日益增長的需求。報導引述知情人士報導，台積電高層最近訪問阿聯，討論建設一座先進水準和台灣不相上下的廠區。

美喊禁聯網車用陸軟硬體 涵蓋俄羅斯等其他對手

知情人士透露，美國商務部23日將以國家安全考量為由，提議禁止在美國路上行駛的聯網汽車，使用中國大陸的軟硬體及零組件，為繼美國對中國大陸電動車加徵100%關稅後，對中方汽車業限制的最新重大升級。這項禁令也將涵蓋俄羅斯等美國其他外國對手。

綜合彭博資訊與路透報導，商務部近來已與產業專家開會，尋求化解新一代智慧汽車所造成的安全顧慮，最新提案將針對受影響的軟體與零組件分成好幾段生效期，包括禁止在自動駕駛系統與汽車通訊系統，使用與測試中俄技術，以及禁止輸入與銷售來自中國大陸、配備關鍵通訊或自駕系統軟硬體的車輛。