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供電微軟AI資料中心 美三哩島核電廠擬重啟

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

微軟已與Constellation能源公司簽署協議，將重啟曾引發美國史上最嚴重核災的三哩島核電廠，以取得人工智慧（AI）資料中心的供電來源。儘管要重啟的核電機組與引發核災的機組不同，但能否取得監管當局批准，仍是一大考驗。

微軟與Constellation已簽署為期20年的供電協議，將再次啟動2019年停用的賓州三哩島核電廠一號機組。該電廠二號機組在1979年因爐心部分熔毀，釀成重大核災而關閉，會維持停用。Constellation股價20日應聲跳漲22%，漲幅為歷來之最，也登上收盤新高價。

Constellation計劃投資約16億美元重啟核電廠，預期美國核能管理委員會（NRC）將在2027年完成評估程序，2028年上線，將提供835千瓩（MW）的電力，足以供給約70萬戶家庭。這也是微軟首度取得100%全為核能的供電。

不過，監管當局表示，還沒收到重啟三哩島核電廠的申請。重啟這座核電廠分別需要取得聯邦政府、州政府及地方政府的批准。

在三哩島、車諾比及福島核災後，許多地方減少使用核能，但在全球力求減碳、及能源需求快速攀升之際，核能可全天候供應零碳排電力，因而再次受到矚目。

核能 核電 福島核災

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