成本暴增、娛樂選擇多元 日本人旅遊意願下滑

儘管入境日本外國觀光客人數屢創新高，日本民眾卻反而愈來愈喜歡待在家裡，原因包括旅遊成本暴增、娛樂選擇更多元、很難請假，以及產業未能跟上走向個人旅遊、而非團客的趨勢。

日本生產性本部發布的白皮書顯示，日本民眾去年參與率最高的娛樂活動仍是國內旅行，但日本市場仍難以成長，出國人數只有新冠疫情前的約60%，從去年秋季以來，國內旅行過夜天數年比也開始大幅下滑。

原因有很多，包括日圓貶值與入境旅客暴增導致旅行成本大幅增加，以及新冠疫後的報復性旅遊需求逐步消退，還有娛樂選擇更多元，和產業跟不上走向個人旅行的趨勢。

但對想出遊的日本民眾來說，最大阻礙似乎還是上班很難請假，這意味著國內旅行通常不會超過兩晚，出國旅行也會高度集中在特定時段。

日本人的護照持有率去年降至17%，遠低於2019年的23.8%。市調業者Shibuya109 Lab去年對15-24歲年輕人的調查顯示，不想出國的三大原因是金錢、安全和語言能力。