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巴隆：LVMH、歷峰股價將反彈

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
巴隆周刊分析，路易威登和卡地亞母公司歷峰集團股價有望反彈。（路透）
巴隆周刊分析，路易威登和卡地亞母公司歷峰集團股價有望反彈。（路透）

高盛集團上周以中國大陸消費疲軟為由，調降歐洲精品製造商的展望，導致歐洲精品類股20日跌至2022年底來新低，但巴隆金融周刊（Barron's）分析，路易威登（LVMH）和卡地亞母公司歷峰集團（Richemont），股價有望反彈。

中國大陸需求未見好轉，加上精品售價高昂，讓許多顧客打退堂鼓，就連忠實客戶和富裕客層也失去興趣，高盛分析師將歐洲奢侈品行業今年展望，從原估計的擴張5%，下修至零成長。

高盛追蹤的一籃子精品股20日一度重挫3.2%至2022年底以來新低。高盛一籃子精品股3月中以來累計暴跌約25%，表現遠不如大盤道瓊歐洲Stoxx 600指數同期的攀漲約2%。

然而，巴隆周刊報導，Williams Jones財富管理公司的股票研究分析師吉爾看好LVMH，指出該集團股價在經歷近來的拋售潮後，以未來12個月預估盈餘計算的本益比為19倍，是2023年底來以新低。

LVMH有多元化的人氣品牌組合，包括寶格麗（Bulgari）、紀梵希（Givenchy）、香檳王Dom Pérignon等。該集團運用龐大資本，促進旗下品牌的時尚與營運綜效，及對時裝秀的興奮之情，讓LVMH在競爭中獨樹一格。因此儘管LVMH上季營收不如預期，但不像同業般令人憂心。

馮托貝爾公司（Vontobel）資產組合經理人韓森則說，歷峰是他最青睞的精品業者，理由是卡地亞品牌較不受時尚變化與廉價複製品的影響，珠寶是「永恆的，卡地亞主要系列產品…有數十年、甚至上百年歷史」。歷峰股價以未來12個月預估盈餘計算的本益比是18倍。

滙豐分析師哈森-杜穆蒂耶也認為，精品銷售仍有成長空間，預估普拉達（Prada）今年的營收將成長14%，獲利看增22%。

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