過度觀光 峇里島擬暫停蓋飯店

印尼度假勝地峇里島正考慮暫停設立更多飯店、夜店及沙灘俱樂部，因為擁擠、喧鬧的遊客以及將良田改建為豪華別墅的做法，已引發居住在這座「眾神之島」民眾的強烈反彈。

英國金融時報（FT）報導，峇里島省政府已要求中央政府暫停四個旅遊熱點的新商業建設，但尚未敲定禁令的時間和期限。峇里島觀光辦公室行銷部門主管尤斯提卡里尼說：「峇里島省政府已提議暫停在四個繁華地區開發飯店、別墅、夜總會和海灘俱樂部，目標是鼓勵優質的觀光業」。

當地新聞網站Detik報導，擁有最終決定權的佐科威政府，已表示同意暫停開發的建議。印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）說，「稻田裡不能再有別墅了」，「我希望峇里島成為一個乾淨、環境良好以及優質的目的地」，可能會暫停「五年，也可能是十年，（我們）將會評估」。環保團體Walhi的執行董事迪納塔表示：「早該實施這項禁令了。」「峇里島已過度建設，應堅決停止基礎設施開發計畫。」

官方數據顯示，峇里島今年1-7月吸引350萬名外國遊客，比去年同期成長22%。峇里島各地迎合遊客需求的商業開發案如雨後春筍般湧現，星級飯店去年增加到541家，遠多於2000年的113家。

峇里島的過度觀光已引發當地居民的強烈不滿，常抱怨過多的外國觀光客造成交通擁擠、犯罪、過度開發，以及對印尼文化的不尊重。印尼官員也表示，許多遊客在逾期居留後，仍持旅遊簽證在當地做生意。

峇里島別墅出租和管理協會創辦人阿德尼亞納表示：「許多當地人認為，峇里島特有的文化和傳統正在被商業化或淡化，以迎合大眾旅遊。」他並表示：「雖然觀光業為峇里島帶來了可觀的收入，但許多當地人認為，這些利益大多歸於外國投資人和大企業，而不是當地企業和社區。」

除了峇里島，世界上其他熱門觀光景點也在尋求減輕過度觀光的影響。希臘本月表示，將取締短期度假租房和郵輪交通，義大利則正在考慮大幅調高觀光稅。