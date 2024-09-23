馬士基：紅海危機恐到明年
歐洲航運巨擘馬士基（Maersk）執行長柯文勝（Vincent Clerc）警告，貨櫃航商可能必須持續繞道非洲航線一直到明年。他也說，歐洲的綠色科技先驅者正面臨「先行者劣勢」的風險，歐盟在與中國大陸和美國競爭時，應該協助業者加以消除。
葉門叛軍青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）對紅海商船的攻擊，已使貨櫃航商放棄行經紅海與蘇伊士海峽的正常航線，讓往返亞洲與歐洲的船舶繞道南非好望角。
英國金融時報（FT）報導，柯文勝表示，亞洲與歐洲之間的多數船班可能持續繞道好望角，一直到明年。他在談到明年的計畫時表示，「現實就是如果什麼都沒發生，我們必須選擇更長的航線」，「事態陷入僵局，描繪出這個世界愈來愈動盪，也遭受更多干擾」。
他也說，下個貨櫃壅塞的重大根源可能「與勞工有關」。美國東岸與墨西哥灣的碼頭工人工會已表示，若未能與資方敲定新合約，10月1日起將發動罷工。
針對綠能轉型，柯文勝說，北京和華府都會提供補助，確保企業不會有先等其他人從事「高度複雜」減排行動的誘因，但在歐洲，大家卻有「嘗試並等待」的動機，「在歐洲，一些先行者已遭遇先行者劣勢」。
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