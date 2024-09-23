美喊禁聯網車用陸軟硬體

知情人士透露，美國商務部23日將以國家安全考量為由，提議禁止在美國路上行駛的聯網汽車，使用中國大陸的軟硬體及零組件，為繼美國對中國大陸電動車加徵100%關稅後，對中方汽車業限制的最新重大升級。這項禁令也將涵蓋俄羅斯等美國其他外國對手。

綜合彭博資訊與路透報導，商務部近來已與產業專家開會，尋求化解新一代智慧汽車所造成的安全顧慮，最新提案將針對受影響的軟體與零組件分成好幾段生效期，包括禁止在自動駕駛系統與汽車通訊系統，使用與測試中俄技術，以及禁止輸入與銷售來自中國大陸、配備關鍵通訊或自駕系統軟硬體的車輛。

商務部也將實質禁止2027年車款的汽車使用中俄軟體，硬體禁令可能2029年1月生效、或適用於2030年車款，禁令可能包含具備特定藍芽、衛星及無線功能的車輛，以及不須人類操控方向盤、高度自動化的車輛。這些措施可能實質阻止中國大陸供應商擴大在美國車市的市占率，也讓美國汽車業有時間能建立自有的聯網汽車供應鏈。

知情人士說，商務部計劃給予公眾30天的審議期，目標是明年1月起生效。白宮首席經濟顧問布蘭納德23日將在底特律，針對拜登政府「加強美國汽車業」的努力發表演說。

根據政府網站，白宮19日已簽署最終提案。這項法規將適用全美上路車輛，但不含農業或礦業用車，目標是確保美國聯網汽車的供應鏈安全。這項禁令也將適用於俄國等其他外國對手。

拜登政府上周才對中國大陸電動車加徵100%關稅，電動車用電池及關鍵礦物也加徵新關稅，最新舉措象徵對中國大陸汽車業限制的重大升級。許多汽油與電動車都裝配能聯網或連上雲端服務的裝置，美國政府已嚴重憂慮中國大陸在美企業可能蒐集美國駕駛人與基礎設施的數據，以及潛在的外國操控聯網汽車風險。

總統拜登2月已下令調查中國大陸進口車的聯網技術是否構成國安風險、及是否該全面禁止美國路上的汽車使用中國大陸軟硬體。商務部長雷蒙多5月也說，美國聯網汽車裝有中國大陸軟硬體的風險很嚴重，若路上有200萬輛這類汽車，在軟體被癱瘓後，可能引發災難後果。代表美國大車廠的產業團體已表示，變更車用軟硬體需要時間。