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全球股市近兩年漲幅已逾50% 整理壓力大

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
百達投顧表示，這波股市多頭行情的起點為2022年10月，累積漲幅超過50%。 路透
百達投顧表示，這波股市多頭行情的起點為2022年10月，累積漲幅超過50%。 路透

百達投顧表示，這波股市多頭行情的起點為2022年10月，累積漲幅超過50%。不論從時間與產業漲勢集中度而言，都累積市場進入整理的壓力。另一方面，美國總統大選在即，也增加投資前景的不確定性。

不過，瑞士百達資產管理看好市場上漲族群開始往廣度擴散，不再集中於特定族群，加上美國聯準會（Fed）降息周期啟動、全球經濟可望軟著陸等，都是正向看待股市的理由，建議投資人對股市投資不需要過於保守。

根據彭博資訊，進入9月後，全球股市近200日波動度達到11%以上，是2024年首見。百達投顧指出，Fed雖已降息2碼（即0.5個百分點），但後續幅度仍不確定。另外，半導體族群的評價議題及市場擔憂經濟是否能順利軟著陸，都是造成市場持續動盪的原因。

展望後市，對於股票的投資布局，百達投顧建議，可以從全球大型的優質企業著手，選擇財務穩健的企業，將有機會在未來一段時間脫穎而出。所謂的優質企業，是在營運範疇內具有護城河優勢、財務狀況穩健、負債比率較低且能創造穩健獲利的企業。

百達投顧表示，儘管Fed展開降息，但節奏應是緩降為主，利率不太可能回到金融海嘯後接近零的水準。隨著多年前低利率時代所發的債務到期，現階段的再融資成本肯定遠高於多年前，企業都要適應高資金成本的壓力。低負債企業財務謹慎，將更能穩健應對市場利率不確定性的風險，後續表現值得期待。

美國聯準會 降息

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