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馬士基CEO警告：紅海情勢僵持 貨櫃航商恐須繞道非洲到明年

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
歐洲航運巨擘馬士基（Maersk）執行長柯文勝表示，貨櫃航商可能必須持續繞道非洲航線一直到明年。路透
歐洲航運巨擘馬士基（Maersk）執行長柯文勝表示，貨櫃航商可能必須持續繞道非洲航線一直到明年。路透

歐洲航運巨擘馬士基（Maersk）執行長柯文勝（Vincent Clerc）警告，貨櫃航商可能必須持續繞道非洲航線一直到明年。他也說，歐洲的綠色科技先驅者正面臨「先行者劣勢」的風險，歐盟在與中國大陸和美國競爭時，應該協助業者加以消除。

葉門叛軍青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）對紅海商船的攻擊，已使貨櫃航商放棄行經紅海與蘇伊士海峽的正常航線，讓往返亞洲與歐洲的船舶繞道南非好望角。

英國金融時報（FT）報導，柯文勝表示，亞洲與歐洲之間的多數船班可能持續繞道好望角，一直到明年。他在談到明年的計畫時表示，「現實就是如果什麼都沒發生，我們必須選擇更長的航線」，「事態陷入僵局，描繪出這個世界愈來愈動態，也遭受更多干擾」。

他也說，下個貨櫃壅塞的重大根源可能「與勞工有關」。美國東岸與墨西哥灣的碼頭工人工會已表示，若未能與資方敲定新合約，10月1日起將發動罷工。

針對綠能轉型，柯文勝說，北京和華府都會提供補助，確保企業不會有先等其他人從事「高度複雜」減排行動的誘因，但在歐洲，大家卻有「嘗試並等待」的動機，「在歐洲，一些先行者已遭遇先行者劣勢」，「我對此非常擔憂。監管框架很重要，因為真的能縮短等待期…我們已在美國和中國看到這種情況」。

他表示，歐洲應該提供類似美國和中國大陸的獎勵措施。歐洲央行（ECB）前總裁德拉基（Mario Draghi）本月也發布一份報告，敦促歐盟加強競爭力，否則將可能面臨「放緩的痛苦」。

柯文勝呼籲歐盟完成其單一市場，包括金融業的整合。這將使歐洲企業受益於其龐大的本土市場「規模」，一如中國大陸和美國企業。他說，歐盟至今為綠能轉型制定「許多規範」，卻未必擁有創建領先企業所需要的誘因。

北京 歐盟 減排 紅海 美國 航線 貨櫃

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